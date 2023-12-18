İŞKUR 2024 İş İlanları Yayınlandı! Ocak Ayında 25.000 TL Maaş ile 35.000 Personel Alınacak

İŞKUR, mezuniyet seviyesi ne olursa olsun, geniş bir iş ilanı yelpazesi sunarak önemli bir duyuru yaptı. İlkokul, ortaokul, lise veya üniversite mezunu fark etmeksizin, yüz binlerce vatandaşa maaş imkanı sağlanacak. 2024 yılında, asgari ücret şartlarına uygun iş olanaklarıyla birlikte maaşlarda artış bekleniyor. Türkiye genelinde açılan bu ilanlara başvurular şimdiden başladı. Peki, İŞKUR başvuru şartları neler?

İŞKUR İş İlanları ve İstihdam Olanakları

İŞKUR, ülkemizde istihdamı artırmak ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla çeşitli iş ilanları sunuyor. İlkokuldan üniversite mezunlarına kadar geniş bir kitleye hitap ederek, işsiz vatandaşlar için iş bulma sürecini kolaylaştırıyor. İŞKUR İş İlanları, başvuru süreci ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylara yakından bakalım.

İŞKUR İş İlanlarına Başvuru

İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanlarına başvurmak isteyen vatandaşlar için ilk adım, "İş Arayan" kaydı oluşturmaktır. Bu kayıt işlemi, https://www.esube.iskur.gov.tr adresinden ilgili formun doldurulması ile gerçekleştirilmektedir. Üye olmayanlar ise en yakın İŞKUR şubesine başvurarak işlemlerini tamamlayabilirler. İş arayan adaylar, kendilerine en uygun işi bulabilmek için kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini, eğitim ve mesleki bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmelidirler. Eğitim ve meslek bilgilerinin eksik olması durumunda, iş arama süreci aktif hale gelmeyebilir.

İŞKUR Kaydı Yapabilenler Kimlerdir?

İŞKUR kaydı yapabilmek için ilk şart 14 yaşını doldurmuş olmaktır. İş aramak isteyen kişiler için kayıt, beyan esasına dayanmaktadır. Bu nedenle gerçek dışı beyanda bulunanlar için İŞKUR sorumluluk kabul etmemektedir.

105.341 Aktif İŞKUR İlanı

İŞKUR tarafından yayımlanan son iş ilanları ile birlikte toplamda 105.341 aktif iş ilanı bulunmaktadır. Minimum maaş miktarı ise asgari ücrettir. Mevcut asgari ücret 11.402 TL iken, uzmanlar 2024 asgari ücretin 15.000 TL'nin üzerinde olacağını kesin gözüyle bakmaktadır. Asgari ücret zammı oranı ise yüzde 50'dir. Bu durumda, asgari ücretin 17.000 TL'nin üzerinde olması beklenmektedir. Açıklanan enflasyon verileri ve yıllık enflasyon beklentilerine göre ise en az yüzde 38 ila 40 oranında bir zam beklentisi bulunmaktadır.

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Ulaşılır?

İŞKUR iş ilanlarına https://www.esube.gov.tr/Istihdam/AcklsMeslek.aspx adresinden ulaşılabilmektedir. Besin gıda teknolojisi, ev yönetimi ve beslenme öğretmenliği, web tasarımı ve kodlama teknikleri, acil tıp teknisyenliği, ağ teknolojileri uzmanı, ağız ve diş sağlığı teknisyeni, ahşap mobilya imalatçısı, aktar, alçı model kalıpçı, Almanca öğretmeni, baskıcı, beden işçisi, bilgisayar uzmanları, muhasebe elemanı, börek ustası, dans öğretmeni, evde çocuk bakım elemanı, fabrika işçisi, geri dönüşüm işçisi, kahvaltı şefi, tellak gibi çeşitli alanlarda İŞKUR tarafından sunulan iş ilanlarına göz atabilirsiniz.