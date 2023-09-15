  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İŞKUR 19.000 TL Maaş ile 50.000 Personel Alımı Başvuru Ekranlarını Açtı! Başvuru Şartları Neler?

İŞKUR 19.000 TL Maaş ile 50.000 Personel Alımı Başvuru Ekranlarını Açtı! Başvuru Şartları Neler?

Yayınlanma:
İŞKUR 19.000 TL Maaş ile 50.000 Personel Alımı Başvuru Ekranlarını Açtı! Başvuru Şartları Neler?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan 10.718 personel alımı fırsatıyla kariyerinizi şekillendirin. Kamu ve özel sektördeki bu iş imkanlarıyla yeni bir başlangıç yapın. Başvuruları kaçırmamak için şartları ve son başvuru tarihlerini kontrol edin. İş arayanlar için büyük bir fırsat!

İş arayanlar için büyük bir fırsat kapısı açılıyor! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu ve özel sektörde toplamda 10.718 yeni personel alımı gerçekleştirecektir. İş fırsatlarına olan talep her geçen gün artmakta ve iş arayanlar için umut ışığı olmaktadır. Kamu sektörü, çeşitli alanlarda istihdam sağlayarak devlet hizmetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Kamu kurumlarının yapacağı bu personel alımları, farklı pozisyonlarda kariyer yapmak isteyenler için büyük bir kapı açmaktadır. Personel alımları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Ancak başvuru yapmadan önce ilanlarda belirtilen şartları ve son başvuru tarihlerini dikkatlice incelemek gerekmektedir. Bu alımlara başvurarak, kariyerinizde yeni bir adım atabilir ve en az 18.700 TL maaşla binlerce işçi alımı gibi cazip fırsatları değerlendirebilirsiniz. İş arayanlar için bu alımlar, yeni bir iş hayatına başlama ve istihdam olanaklarına ulaşma fırsatı sunmaktadır.

personelll.jpg

Yeni İş Fırsatları Kapınızı Çalıyor: Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alımları Başlıyor!

Kamu ve özel sektör, büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlamak üzere büyük bir personel alımı gerçekleştirecektir. Bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmakta ve kariyerlerine yeni bir yön verebilmektedir.

Büro Personeli Alımı: Ofis işlerine ilgi duyan ve büro yönetimi konularında yetenekli olanlar için büro personeli pozisyonları açılacaktır. Bu pozisyonlarda çalışacak personeller, ofis işlerini düzenlemek, belge ve dokümanları yönetmek gibi görevler üstlenecekler.

Güvenlik Görevlisi Alımı: Güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için güvenlik görevlisi pozisyonları için alımlar yapılacaktır. Güvenlik görevlileri, iş yerlerinin güvenliğini sağlama, giriş-çıkışları denetleme gibi sorumlulukları üstlenecekler.

personell.jpg

Temizlik Personeli Alımı: Temizlik pozisyonlarında çalışmak isteyenler için temizlik personeli alımları gerçekleştirilecektir. Temizlik personelleri, iş yerlerinin temizliğini düzenli olarak yapacaklar.

Başvuru Detayları Nelerdir?

Bu personel alımlarına başvurmak isteyenler için bazı önemli detaylar bulunmaktadır:

  • Başvuru Yeri: Başvurular, Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı ve İŞKUR üzerinden online olarak yapılacaktır.

  • Başvuru Koşulları: Her pozisyon için farklı başvuru koşulları geçerlidir. Başvurmadan önce ilgili pozisyonun gereksinimlerini dikkatlice incelemek önemlidir.

  • Son Başvuru Tarihi: Başvuruların son tarihleri ilanlarda belirtilmiştir. Başvurularınızı son başvuru tarihine kadar tamamlamanız gerekmektedir. Bu fırsatları kaçırmamak için başvuru sürecini takip etmek önemlidir. İş arayanlar için yeni bir kariyer adımı atma ve istihdam olanaklarına ulaşma fırsatıdır.

personel.jpg

İŞKUR, kamu ve özel sektörde toplamda 10.718 personel alımı yapacak. Bu alımlar büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli pozisyonları için gerçekleştirilecek. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı ve İŞKUR üzerinden online olarak yapılabilir. Her pozisyon için farklı başvuru koşulları geçerli olup, son başvuru tarihleri ilanlarda belirtilmektedir. Bu alımlar, iş arayanlar için kariyerlerine yeni bir yön verme fırsatı sunuyor ve istihdam olanaklarına ulaşma şansı sağlıyor. Başvuru koşullarını ve son başvuru tarihlerini dikkatlice inceleyerek bu fırsatları kaçırmamak önemlidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Emekli Promosyonunda En Yüksek Fiyatı O Banka Çekti! 15.000 TL'lik Promosyon
Emekli Promosyonunda En Yüksek Fiyatı O Banka Çekti! 15.000 TL'lik Promosyon
Sibel Can'dan Acı Haber! Ağlayarak Hastalığını Açıkladı!
Sibel Can'dan Acı Haber! Ağlayarak Hastalığını Açıkladı!
PTT'den Dar Gelirli Ailelere Bir Kereye Mahsus 5098 TL Nakit Yardımı! Tek Şart Şu...
PTT'den Dar Gelirli Ailelere Bir Kereye Mahsus 5098 TL Nakit Yardımı! Tek Şart Şu...
Ayçiçek Yağı Biten Soluğu O Markette Alıyor! 5 LT Ayçiçek Yağı 49,99 TL
Ayçiçek Yağı Biten Soluğu O Markette Alıyor! 5 LT Ayçiçek Yağı 49,99 TL
Meteoroloji Uzmanlarından Kırmızı Kodlu Uyarı! Fırtınalı Havalar Kapıda
Meteoroloji Uzmanlarından Kırmızı Kodlu Uyarı! Fırtınalı Havalar Kapıda
Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı! En Düşük Emekli Maaşı 10.050 TL Olacak
Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı! En Düşük Emekli Maaşı 10.050 TL Olacak
Benzine Gelen Rekor Zam Tabelaları Bile Yanılttı! Araç Kullanıcıları Büyük İsyanda
Benzine Gelen Rekor Zam Tabelaları Bile Yanılttı! Araç Kullanıcıları Büyük İsyanda