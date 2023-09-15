İŞKUR 19.000 TL Maaş ile 50.000 Personel Alımı Başvuru Ekranlarını Açtı! Başvuru Şartları Neler?

İş arayanlar için büyük bir fırsat kapısı açılıyor! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu ve özel sektörde toplamda 10.718 yeni personel alımı gerçekleştirecektir. İş fırsatlarına olan talep her geçen gün artmakta ve iş arayanlar için umut ışığı olmaktadır. Kamu sektörü, çeşitli alanlarda istihdam sağlayarak devlet hizmetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Kamu kurumlarının yapacağı bu personel alımları, farklı pozisyonlarda kariyer yapmak isteyenler için büyük bir kapı açmaktadır. Personel alımları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Ancak başvuru yapmadan önce ilanlarda belirtilen şartları ve son başvuru tarihlerini dikkatlice incelemek gerekmektedir. Bu alımlara başvurarak, kariyerinizde yeni bir adım atabilir ve en az 18.700 TL maaşla binlerce işçi alımı gibi cazip fırsatları değerlendirebilirsiniz. İş arayanlar için bu alımlar, yeni bir iş hayatına başlama ve istihdam olanaklarına ulaşma fırsatı sunmaktadır.

Yeni İş Fırsatları Kapınızı Çalıyor: Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alımları Başlıyor!

Kamu ve özel sektör, büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlamak üzere büyük bir personel alımı gerçekleştirecektir. Bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmakta ve kariyerlerine yeni bir yön verebilmektedir.

Büro Personeli Alımı: Ofis işlerine ilgi duyan ve büro yönetimi konularında yetenekli olanlar için büro personeli pozisyonları açılacaktır. Bu pozisyonlarda çalışacak personeller, ofis işlerini düzenlemek, belge ve dokümanları yönetmek gibi görevler üstlenecekler.

Güvenlik Görevlisi Alımı: Güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için güvenlik görevlisi pozisyonları için alımlar yapılacaktır. Güvenlik görevlileri, iş yerlerinin güvenliğini sağlama, giriş-çıkışları denetleme gibi sorumlulukları üstlenecekler.

Temizlik Personeli Alımı: Temizlik pozisyonlarında çalışmak isteyenler için temizlik personeli alımları gerçekleştirilecektir. Temizlik personelleri, iş yerlerinin temizliğini düzenli olarak yapacaklar.

Başvuru Detayları Nelerdir?

Bu personel alımlarına başvurmak isteyenler için bazı önemli detaylar bulunmaktadır:

Başvuru Yeri : Başvurular, Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı ve İŞKUR üzerinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru Koşulları : Her pozisyon için farklı başvuru koşulları geçerlidir. Başvurmadan önce ilgili pozisyonun gereksinimlerini dikkatlice incelemek önemlidir.

Son Başvuru Tarihi: Başvuruların son tarihleri ilanlarda belirtilmiştir. Başvurularınızı son başvuru tarihine kadar tamamlamanız gerekmektedir. Bu fırsatları kaçırmamak için başvuru sürecini takip etmek önemlidir. İş arayanlar için yeni bir kariyer adımı atma ve istihdam olanaklarına ulaşma fırsatıdır.





İŞKUR, kamu ve özel sektörde toplamda 10.718 personel alımı yapacak. Bu alımlar büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli pozisyonları için gerçekleştirilecek. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı ve İŞKUR üzerinden online olarak yapılabilir. Her pozisyon için farklı başvuru koşulları geçerli olup, son başvuru tarihleri ilanlarda belirtilmektedir. Bu alımlar, iş arayanlar için kariyerlerine yeni bir yön verme fırsatı sunuyor ve istihdam olanaklarına ulaşma şansı sağlıyor. Başvuru koşullarını ve son başvuru tarihlerini dikkatlice inceleyerek bu fırsatları kaçırmamak önemlidir.