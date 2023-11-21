İş Bankasından Sıfır Araç Alacaklara 650.000 TL Faizsiz Taşıt Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar

Otomobil kampanyaları art arda patlayınca, bu fırsatları kaçırmak istemeyenler taşıt kredilerine yöneliyorlar. Bankalardan taşıt kredisi çekenler, sıfır kilometre otomobil hayallerine daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Ancak taşıt kredisi alırken dikkat edilmesi gereken önemli detaylar bulunuyor. Maliyet hesaplamaları ve ödeme potansiyeli değerlendirilmeden yapılan taşıt kredisi hamleleri, büyük zararlara yol açabiliyor. İş Bankası'nın taşıt kredisi kampanyası da bu açıdan inceleniyor.

İş Bankası Taşıt Kredisi: Mantıklı mı?

Çok yüksek faizlerle taşıt kredisi veren bankalardan kredi çekmek, otomobil alımının bütçelerde bırakacağı tahribatın üzerinde olabilir. Bu nedenle iyice araştırma yapmadan hareket etmemek önemlidir. İş Bankası'nın taşıt kredisi kampanyasını bu açıdan detaylı bir şekilde inceleyelim.

İş Bankası tarafından sağlanan taşıt kredisinde aylık faiz oranı yüzde 3,85'tir. Bu faiz oranı, şu anda bankacılık piyasasının ortalamasının altında bulunmaktadır. Bu durum, İş Bankası'nın taşıt kredisini cazip kılmaktadır.

Taşıt kredisi çekecek olan müşterilerin ana motivasyonu, otomobil firmalarının kampanya indirimlerini kaçırmamaktır. İş Bankası'nın taşıt kredisi maliyeti, bu indirimlerle bir miktar karşılanabilmektedir. Eğer ciddi bir indirim elde edilecekse, İş Bankası'ndan taşıt kredisi çekmek makul bir seçenek olabilir.

Uzun Vade, Daha Az Tahribat

Bankaların yüksek faizli taşıt kredilerine alternatif olarak, otomobil firmalarının düşük faizli veya faizsiz kredi destekleri bulunmaktadır. Ancak otomobil firmalarının sağladığı kredi desteklerinde dikkat edilmesi gereken ince ayrıntılar vardır. Firmalar, genellikle kendi finansal yapılarıyla kredi verirler ve genellikle 12 ay vade uygularlar. Oysa bankalarda taşıt kredileri, 48 aya kadar vadeyle çekilebilir. 4 yıllık taksitlerle kredi borcu ödemek, faiz maliyeti fazla olsa da bütçeyi daha az tahrip edebilir. Taksit tutarları uzun vadelerde daha düşük olacaktır.

350.000 TL Taşıt Kredisi: Maliyet Hesaplaması

İş Bankası'ndan 48 ay vadeli 350.000 TL taşıt kredisi çekilmesi durumunda ödenmesi gereken aylık kredi taksiti 19.376 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu kredinin toplam maliyeti ise 930 Bin TL'yi bulmaktadır.