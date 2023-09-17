İş Bankasından Emeklilere Yeni Promosyon Fırsatları! Fiyatlarda Büyük Değişiklik

İş Bankası, Eylül ayı itibarıyla emekli müşterilerine yönelik sunmuş olduğu promosyon kampanyasını güncelledi. Bu güncel kampanya, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerine çeşitli cazip avantajlar sunarak onların finansal konforunu artırmayı hedeflemektedir. Maaşlarını İş Bankası'na taşıyan veya İş Bankası'nda tutan emekliler, çeşitli maaş aralıkları için özel olarak belirlenmiş olan promosyon rakamlarından birini kazanma fırsatını elde edebilirler. İşte bu promosyonların ayrıntıları:

3.500 TL'ye kadar olanlar için: 4.500 TL promosyon 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar için: 5.250 TL promosyon 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar için: 6.750 TL promosyon 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar için: 7.500 TL promosyon

Emekliler, bu çekici promosyonlardan faydalanmak için 1 Kasım 2022 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında İş Bankası'nı tercih edebilir veya mevcut emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyabilirler. Bu süreç, emeklilere maddi destek sunmanın yanı sıra, finansal işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla başlatılmıştır.

İş Bankası'nın sunduğu avantajlar emekliler için oldukça çekicidir. SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, bankanın Maximum Kart ve ek kartlarından herhangi bir ücret ödemeden faydalanma imkanına sahiptirler. Bu ayrıcalık, emeklilere bankacılık işlemlerini daha kolay ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirme fırsatı sunar. Ayrıca, bu kampanya emeklilereözel ayrıcalıklar sunarak onların finansal yaşamlarını daha iyi bir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Emekliler, maaşlarını İş Bankası'na taşımak ve promosyon başvurusu yapmak için çeşitli kolay yöntemlere sahiptirler. İş Bankası şubeleri, İnternet Şubesi veya İşCep uygulaması üzerinden emekli maaşlarını taşıyabilirler. Bu, emeklilerin tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde işlem yapmalarını sağlayan esnek bir yaklaşımdır.