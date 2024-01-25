İş Bankası Siber Güvenlik Uzmanı İlanı: Başvuru Şartları ve Detayları!

İş Bankası, personel alımları için yeni ilanlarını duyurdu. Banka, lisans mezunu adayları veri güvenliği, bilgi güvenliği ve siber güvenlik uzmanı pozisyonları için bekliyor. İlan, özellikle İstanbul'daki şubeler için alım yapılacağını belirtiyor.

İş Bankası Personel Alımı Detayları

İş Bankası, 22 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan ilana göre, siber güvenlik olaylarının takibinden sorumlu olacak, kurumun siber güvenlik alanında gelişmesine liderlik edecek ve siber olaylara etkili bir müdahale sağlayacak uzmanlar arıyor. Ayrıca, kişisel verilerin korunması ve araçların yönetilmesi konularında da personel ihtiyacı bulunuyor.

Başvuru Şartları

İş Bankası personel alımlarında genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, askerlikle ilgisi olmama, sultan hükümlülüğü bulunmama ve zorunlu hizmet yükümlülüğü olmama koşulları bulunuyor. Diğer şartlar şu şekildedir:

Yaş şartı: 30 yaşını sınav tarihi itibariyle doldurmamış olmak.

Eğitim şartı: Üniversitelerden 4 yıllık lisans eğitimi veren istatistik, ekonometri, matematik, mühendislik ve bilişim alanlarının birinden mezun olmak.





İş Bankası İşe Alımda Mesleki Şartlar

Başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki alanlardan en az birinde deneyim sahibi olmaları beklenmektedir:

Temel düzeyde yazılım geliştirme bilgisi: JavaScript, Python, Bash, SQL ve PHP gibi yazılım dillerinde deneyim. Güvenlik çözümleri bilgisi: Firewall, WAF, İPS, SİEM, DP, IDM, EDR ve DLP gibi güvenlik çözümlerini bilmek. Bilgi güvenliği ve mahremiyet: Bilginin güvenli ve mahremiyete uygun şekilde işlenmesi. Zafiyet yönetimi ve sızma testleri: Güvenlik zafiyetleri yönetimi ve sızma testleri konularında bilgi sahibi olmak. Siber olay izleme ve müdahale: Siber olayların etkili bir şekilde izlenmesi ve müdahale edilmesi yetenekleri. Sertifikalar: CISA, OSCAR, CISSP gibi siber güvenlik sertifikalarına sahip olmak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular, 22 Ocak 2024 ile 28 Ocak 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda İş Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, başvuruların belirtilen tarihler arasında yapılması önemlidir. İş Bankası'na adaylar arasında yerinizi almak için başvurularınızı eksiksiz bir şekilde tamamlayın!