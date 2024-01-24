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İş Bankası Müşterilerine Özel: 7500 TL MaxiPuan Hediye!

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İş Bankası Müşterilerine Özel: 7500 TL MaxiPuan Hediye!
İş Bankası'nın muhteşem kampanyasıyla tatilin keyfini çıkarın! 01 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında yapılan konaklamalarda 7.500 TL'ye varan MaxiPuan kazanma fırsatını kaçırmayın. İşCep veya Maximum Mobil ile katılabilir, hayalinizdeki tatili bu özel kampanya ile planlayabilirsiniz. Hemen başvurun, ayrıcalıklı tatilin tadını çıkarın!

İş Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Banka, özel bir açıklama yaparak katılımcılara 7500 TL değerinde MaxiPuan hediye edileceğini duyurdu. Bu kampanya, tatil planları yapan İş Bankası müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. Detaylarını incelediğimizde kampanya oldukça dikkat çekici.

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Yeni Kampanya Detayları

İş Bankası, konaklamadan akaryakıta birçok sektörde geçerli olan kampanyasına yeni bir özellik ekledi. Kampanya, 01 Nisan – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek konaklamalarda geçerli olacak. 19 Ocak – 05 Şubat 2024 tarihleri arasında Bankamatik Kartı ve Maximum Kart ile ETS’deki seçili otellerden tek seferde yapılacak harcamalarda müşterilere çeşitli MaxiPuan ödülleri verilecek.

MaxiPuan Kazanma Şartları

  • 30.000 TL – 49.999 TL arası harcamalara 2.500 TL MaxiPuan,
  • 50.000 TL – 99.999 TL arası harcamalara 5.000 TL MaxiPuan,
  • 100.000 TL ve üzeri harcamalara 7.500 TL MaxiPuan verilecek.

Kampanya Kullanımı ve Detayları

Kampanya kapsamında elde edilen MaxiPuan'lar, 14 Mart 2024 tarihinde kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin en son kullandıkları kartlarına yüklenecektir. MaxiPuan'ların geçerlilik süresi ise 30 Nisan 2024'te sona erecektir. Kullanılmayan MaxiPuanlar 01 Mayıs 2024'te geri alınacaktır. Bu nedenle, MaxiPuan'ların yüklendiği tarihte İş Bankası kartınızın açık ve kullanılabilir durumda olması önemlidir.

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Kampanyaya sadece İşCep veya Maximum Mobil uygulamalarından katılım mümkündür. Kampanya kapsamında kullanılan kredi kartının Maximum özellikli olması durumunda MaxiPuan olarak yüklenecektir. Maximiles özellikli kredi kartları ise tercihe bağlı olarak MaxiMil'e dönüştürülebilir ve kullanılabilir.

Kampanya dönemi içinde gerçekleştirilen rezervasyonların iptal veya iade edilmesi durumunda yüklenen MaxiPuan'lar geri alınacaktır. Unutulmamalıdır ki, kampanya müşteri bazında olup, bir müşteri yalnızca bir kez faydalanabilir ve en fazla 7.500 TL MaxiPuan kazanabilir. İş Bankası müşterileri, bu avantajlı kampanyadan yararlanarak keyifli bir tatil planı yapabilirler.

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