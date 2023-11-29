İş Bankası Kasım Kampanyası: 1000 TL İndirim Fırsatını Kaçırmayın!

İş Bankası'nın muazzam Kasım kampanyası, alışveriş tutkunları için bir şölen sunuyor. 1-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan bu dev kampanya ile müşterilere 1000 TL'ye varan indirim fırsatı sağlanıyor. Kampanyaya katılmak ise oldukça basit. İşte, detaylar ve kazanma sırları!

Kampanya Detayları:

İş Bankası'nın sürpriz dolu kampanyası, e-ticaret alışverişlerini kapsayan bir fırsatlar serisi sunuyor. Kampanyaya katılanlar, Maximum Kart ile yapacakları 10.000 TL ve üzeri taksitli alışverişlerde tam 1000 TL indirim kazanma şansına sahip oluyorlar. Kampanyaya katılım için ise Maximum Mobil ya da İşCep üzerinden kampanyalar bölümünde yer alan "katıl" butonuna tıklamak yeterli.

Hangi Kartlar Geçerli?

İş Bankası, kampanyaya katılmak isteyenlere geniş bir yelpaze sunuyor. Maximum ve Maximiles özellikli bireysel kredi kartları, kampanyanın kapsamına dahil edilmiş durumda. Ancak, unutulmaması gereken önemli bir detay var. Aidatsız Kartlar, Bireysel Bankamatik Kartları, Ticari Bankamatik ve Kredi Kartları, Vadematik Kart, MaxiPara Kartları ile yapılan işlemler, kampanya kapsamında değerlendirilmiyor.

Nasıl Katılabilirim?

Kampanyaya katılmak oldukça basit! Maximum Mobil ya da İşCep üzerinden kampanyalar bölümüne girerek, ilgili kampanyaya katıl butonuna tıklamanız yeterli. Bu adımı tamamladıktan sonra, yapmanız gereken tek şey Maximum Kart ile yapacağınız 10.000 TL ve üzeri taksitli alışverişin tadını çıkarmak. İşte, bu kadar basit!

Ancak, her kampanyada olduğu gibi bu muazzam fırsatta da bazı istisnalar bulunuyor. Ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum POS cihazından yapılmayan işlemler, ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan alışverişler ve kuyum harcamaları kampanya kapsamında değerlendirilmiyor.

Kampanya Son Tarih: 30 Kasım

30 Kasım tarihine kadar devam edecek olan bu kampanya, sadece bir tanesi! İş Bankası, kasım ayında müşterilerine bir dizi avantaj sunmaya devam ediyor. Detaylı bilgilere ulaşmak ve diğer güncel kampanyalardan haberdar olmak için, İş Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan kampanyalar bölümüne göz atabilirsiniz. İndirim fırsatını kaçırmayın, kasım alışverişinizi avantajlı hale getirin!