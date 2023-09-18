İş Bankası Emekliye 17.500 TL Promosyon Verecek! Başvuru Şartları Neler?

Eylül ayı itibariyle emekliler için oldukça çekici ve rekabetçi kampanyaların sunulduğu bir döneme giriş yapmış bulunmaktayız. Bu dönemde emekli maaşlarını taşıma ve farklı bankalara geçme eğilimi artarken, hem kamu bankaları hem de özel bankalar arasında rekabet kızıştı. Emeklilerin dikkatini çekmeyi amaçlayan bankalar, cazip promosyonlar ve teklifler sunarak daha fazla emekli müşterisi çekmeye çalışıyor.

İş Bankası, emeklilerin ilgisini çekmek için oldukça çekici promosyon rakamları sunan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. İşte İş Bankası'nın sunduğu promosyon rakamları:

3.499 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL promosyon ödemesi. 3.500 TL ile 7.499 TL arasındaki emekli maaşlarına 5.250 TL promosyon ödemesi. 7.500 TL ile 9.999 TL arasındaki maaşlara 6.750 TL promosyon ödemesi. 10 bin TL ve üzeri emeklilere 7.500 TL promosyon ödemesi.

Bu promosyon rakamları, emeklilerin maaşlarını İş Bankası'na taşıdıklarında alabilecekleri ödeme miktarlarını gösteriyor. Daha yüksek maaş alan emekliler, daha yüksek promosyonlarla ödüllendirilirken, düşük maaş alan emekliler de bu kampanyadan faydalanma fırsatına sahipler.

İş Bankası'nın sunduğu bu promosyonlardan nasıl faydalanabilirsiniz? İşte başvuru detayları:

Başvuru Tarihi: İş Bankası'nın Eylül ayı kampanyası 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu nedenle başvurularınızı bu tarihe kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Yöntemleri: Emekli maaş promosyonundan faydalanmak için emeklilerin maaşlarını İş Bankası'na taşıması gerekmektedir. Bu işlemi şu yöntemlerle gerçekleştirebilirsiniz:

İşCep Uygulaması: İş Bankası'nın mobil uygulaması olan İşCep üzerinden maaş taşıma işlemini kolayca yapabilirsiniz. Banka Şubeleri: İş Bankası'nın birçok şubesinde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Size en yakın şubeyi ziyaret ederek başvurunuzu yapabilirsiniz. E-Devlet: E-Devlet üzerinden de emekli maaş taşıma işlemi yapabilir ve promosyon başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İnternet: İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden de başvuru işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz.

Emekliler için sunulan bu kampanyalar, emeklilerin maddi anlamda rahatlamalarına ve daha fazla kazanç elde etmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, maaşınızı taşıma ve İş Bankası'nın cazip promosyonlarından faydalanma fırsatını değerlendirmek için başvuru yöntemlerinden birini seçebilirsiniz.