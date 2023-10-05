İş Bankası Emeklilere 17.500 TL Promosyon Ödemesi Açıkladı!

Türkiye'de emekliler için sevindirici bir haber geldi. İş Bankası, maaşı 3.500 TL ve 10.000 TL üzerinde olan emeklilere yönelik promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. İşte bu ödemeyle ilgili detaylar:

Promosyon Miktarlarına Göre Dağılım

Emeklilere verilecek promosyon ödemesi, maaş miktarlarına göre belirlenmiştir. İşte promosyon miktarları:

3.500 TL'ye kadar olanlar için promosyon miktarı 4.500 TL.

3.500 TL - 7.500 TL arasındakiler için promosyon miktarı 5.250 TL.

7.500 TL - 10.000 TL arasındakiler için promosyon miktarı 6.750 TL.

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon miktarı 7.500 TL.

Şartlar ve Avantajlar

Bu promosyon fırsatından yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan almaya söz vermeleri gerekiyor. Ayrıca, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemezken, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanma fırsatı bulacaklar.

Kampanya Başlama ve Bitiş Tarihi

Promosyon kampanyası 1 Kasım 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu süre içinde emekliler, İş Bankası'nı tercih ederek veya mevcut emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyarak 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecekler.

Ödeme Süreci

Emekli promosyon ödemesi talep edenler, şartları sağladıktan sonra ödemelerinin hesaplarına 3 iş günü içinde yatırılacağını bilmelidirler. Maaşlarını İş Bankası'na taşımak isteyen emekliler, bu işlemi mobil uygulama, İş Bankası şubeleri veya çağrı merkezi üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler.

Bu fırsat, ekonomik güvencelerini artırmak isteyen emekliler için cazip bir seçenek sunuyor. İş Bankası tarafından sunulan bu promosyon kampanyası ile ilgili daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için İş Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Emekliler için sunulan bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!