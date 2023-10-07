İş Bankası Ekim Ayı Kampanyalarını Açıkladı! Ücretsiz EFT ve Havale Fırsatıyla Hesap Sahiplerine Müjde

İş Bankası, vadeli veya vadesiz hesap sahiplerine büyük bir müjde sunuyor! Artık tam 12 ay boyunca hiçbir ücret ödemeden EFT ve havale işlemlerinden yararlanabilirsiniz. Bu benzersiz fırsattan nasıl yararlanabileceğinizi ve sunduğu avantajları öğrenmek için aşağıdaki detayları inceleyin.

İşCep ile Kolay Müşteri Olma İmkanı

İş Bankası'na müşteri olmak artık çok daha kolay ve hızlı! Şubelere gitmeye gerek kalmadan İşCep uygulaması üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğiyle bireysel veya gerçek kişi olarak müşteri olabilirsiniz. Bu hızlı işlemle hemen bankacılık dünyasına adım atabilirsiniz.

Kampanya Şartları ve Avantajları

Bu özel kampanyadan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İşte kampanyanın detayları:

İş Bankası Müşterisi Olma: İlk adım olarak İş Bankası müşterisi olmalısınız. Eğer hâlihazırda İş Bankası müşterisi değilseniz, yukarıda bahsedilen İşCep üzerinden müşteri olma adımlarını takip edebilirsiniz. İşCep Kullanımı: Kampanyadan yararlanmak için İşCep uygulamasını kullanmalısınız. İşCep, size 7/24 bankacılık hizmetlerine erişim sağlar.

Ücretsiz EFT ve Havale Fırsatı

Kampanyanın en dikkat çeken avantajlarından biri, İşCep üzerinden 1 yıl boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirebileceğiniz EFT ve havale işlemleridir. İnternet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden para transferi yaparken hiçbir ücret ödemeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu, hem zaman hem de mali açıdan büyük bir tasarruf sağlar.

İşCep Ücretsiz FAST

İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olanlar için bu fırsat, 1 yıl boyunca geçerlidir ve tek seferde en fazla 50 bin TL'lik işlem yapabilirsiniz. Ancak, mesai dışı saatlerde veya tatil zamanlarında bazı istisna durumlarının geçerli olmadığını unutmayın. Bu avantajları kaçırmamak için hemen İş Bankası müşterisi olun ve İşCep'i kullanmaya başlayın!