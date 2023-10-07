  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İş Bankası Ekim Ayı Kampanyalarını Açıkladı! Ücretsiz EFT ve Havale Fırsatıyla Hesap Sahiplerine Müjde

İş Bankası Ekim Ayı Kampanyalarını Açıkladı! Ücretsiz EFT ve Havale Fırsatıyla Hesap Sahiplerine Müjde

Yayınlanma:
İş Bankası Ekim Ayı Kampanyalarını Açıkladı! Ücretsiz EFT ve Havale Fırsatıyla Hesap Sahiplerine Müjde
İş Bankası, hesap sahiplerine sunduğu EFT ve havale fırsatıyla dikkat çekiyor. Artık müşteriler, ücretsiz olarak bu hizmetlerden yararlanabilecek. İşCep uygulamasıyla kolayca müşteri olabilirsiniz. Kampanya şartlarına uygun olduğunuzda, 1 yıl boyunca ücretsiz para transferi yapabilirsiniz. İşCep FAST ile hızlı işlem yapma imkanınız da var. Bu fırsatı kaçırmayın!

İş Bankası, vadeli veya vadesiz hesap sahiplerine büyük bir müjde sunuyor! Artık tam 12 ay boyunca hiçbir ücret ödemeden EFT ve havale işlemlerinden yararlanabilirsiniz. Bu benzersiz fırsattan nasıl yararlanabileceğinizi ve sunduğu avantajları öğrenmek için aşağıdaki detayları inceleyin.

2023/09/15/para11.jpg

İşCep ile Kolay Müşteri Olma İmkanı

İş Bankası'na müşteri olmak artık çok daha kolay ve hızlı! Şubelere gitmeye gerek kalmadan İşCep uygulaması üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğiyle bireysel veya gerçek kişi olarak müşteri olabilirsiniz. Bu hızlı işlemle hemen bankacılık dünyasına adım atabilirsiniz.

Kampanya Şartları ve Avantajları

Bu özel kampanyadan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İşte kampanyanın detayları:

2023/09/13/para-3.jpg

  1. İş Bankası Müşterisi Olma: İlk adım olarak İş Bankası müşterisi olmalısınız. Eğer hâlihazırda İş Bankası müşterisi değilseniz, yukarıda bahsedilen İşCep üzerinden müşteri olma adımlarını takip edebilirsiniz.

  2. İşCep Kullanımı: Kampanyadan yararlanmak için İşCep uygulamasını kullanmalısınız. İşCep, size 7/24 bankacılık hizmetlerine erişim sağlar.

Ücretsiz EFT ve Havale Fırsatı

Kampanyanın en dikkat çeken avantajlarından biri, İşCep üzerinden 1 yıl boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirebileceğiniz EFT ve havale işlemleridir. İnternet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden para transferi yaparken hiçbir ücret ödemeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu, hem zaman hem de mali açıdan büyük bir tasarruf sağlar.

2023/09/15/para18.jpg

İşCep Ücretsiz FAST

İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olanlar için bu fırsat, 1 yıl boyunca geçerlidir ve tek seferde en fazla 50 bin TL'lik işlem yapabilirsiniz. Ancak, mesai dışı saatlerde veya tatil zamanlarında bazı istisna durumlarının geçerli olmadığını unutmayın. Bu avantajları kaçırmamak için hemen İş Bankası müşterisi olun ve İşCep'i kullanmaya başlayın!

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Öğretmen Maaşlarına 2024 Ocak Ayında Yapılacak Olan Zamlar ve Ek Ders Ücretleri! İşte Tüm Detaylar
Öğretmen Maaşlarına 2024 Ocak Ayında Yapılacak Olan Zamlar ve Ek Ders Ücretleri! İşte Tüm Detaylar
Emekliye Özel Kredi Kampanyası: Cumhurbaşkanı Az Önce Canlı Yayında İmzaladı!
Emekliye Özel Kredi Kampanyası: Cumhurbaşkanı Az Önce Canlı Yayında İmzaladı!
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
Tekel Konumundaki Araç Muayene İstasyonları Denetimsiz Bırakılmış
Tekel Konumundaki Araç Muayene İstasyonları Denetimsiz Bırakılmış
Meteoroloji Uzmanları Pazartesi İçin Peş Peşe Uyarılarda Bulundu! Önleminizi Alın
Meteoroloji Uzmanları Pazartesi İçin Peş Peşe Uyarılarda Bulundu! Önleminizi Alın
Ziraat Bankasından 7.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Kampanyası! Başvuru Şartları Neler?
Ziraat Bankasından 7.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Kampanyası! Başvuru Şartları Neler?
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu