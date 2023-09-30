İş Arayanlar Dikkat! Ticaret Bakanlığı, 81 İlde 1500 Memur Alımı Yapmayı Planlıyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde 81 ilde ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yöntemiyle 1500 memur alımı gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu büyük istihdam hamlesi hakkında detaylar, Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Merkezi Yerleştirme Sistemiyle Memur Alım Süreci

Bakanlığın bu önemli kararı, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımla halka aktarıldı. Bu kapsamda, ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi aracılığıyla 81 ilde 1500 kadrolu memur alımı yapılacağını belirtti. Açıklamada, "2023 yılı içerisinde bu alım sürecini başarıyla sonlandırmayı planladığımızı" vurgulandı.

Hedef: Daha Etkin Piyasa Denetimi ve Hızlı Gümrük İşlemleri

Bakanlık, yeni istihdam edeceği memurların katkısıyla piyasa denetiminin daha etkili bir şekilde gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Özellikle stokçuluk, fahiş fiyatlar ve güvensiz ürünlerle mücadelede bu yeni memurların önemli bir role sahip olacağını ifade etti. Ayrıca, alınacak personelin bir bölümünün gümrük kapılarında görevlendirileceğini, bu sayede gümrük işlemlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Personel Alım Süreci Hakkında Duyurular Yapılacak

Ticaret Bakanlığı, personel alım süreci hakkında gerekli tüm duyuruların zamanında ve doğru bir şekilde yapılacağını vurgulayarak, adayların resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirtti.