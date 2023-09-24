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İpragaz, Bizimgaz ve Aygaz Tüp Fiyatlarında Sert Artış! Fiyatlar Yok Artık Dedirtti

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İpragaz, Bizimgaz ve Aygaz Tüp Fiyatlarında Sert Artış! Fiyatlar Yok Artık Dedirtti
Yeni zamla mutfak tüpü fiyatları yükseldi. İpragaz uygulamasıyla tasarruf edin!

Mutfak tüpü fiyatlarına gelen son zam haberleriyle birlikte mutfak maliyetleri hızla yükseliyor. Bu makalemizde, LPG tüplerine gelen son zamlar ve mutfak tüpü fiyatlarındaki değişiklikleri inceleyeceğiz.

LPG Tüplerine Zam Geldi!

Öncelikle, LPG otogaz fiyatlarına gelen zamdan bahsetmek gerekir. Bu zam, tüp fiyatlarına da yansıdı ve mutfak tüpü kullanıcıları için maliyeti artırdı. Büyük mutfak tüpü fiyatı bu zamlarla birlikte 550 TL seviyesine yükseldi. Piknik tüpü olarak bilinen küçük mutfak tüpü ise 104 TL'ye satılıyor. Bu fiyat artışları, mutfak tüpü kullanıcılarını zor durumda bıraktı.

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Yeni Zamla Mutfak Tüpü Fiyatları

Mutfak tüpü fiyatları, kullanılan markaya göre değişiklik gösterebilir. Ancak İpragaz müşterileri için bir avantaj var. İpragaz, müşterilerine uygulama üzerinden indirimli satış fırsatları sunuyor. Uygulama üzerinden sipariş veren kişiler, depozito ücreti hariç 455 TL'ye mutfak tüpü sahibi olabilirler.

Depozito ve Depozito Ücreti

Mutfak tüpü satın almak isteyenlerin dikkate alması gereken bir diğer faktör ise depozito ücretidir. Boş bir tüp vermek istemeyen kişiler için ödemesi gereken depozito ücreti 320 TL'dir. Bu depozito, tüpü almak isteyen kişiler için geçerlidir ve 870 TL olarak tahsil edilir. Ancak bu rakam illere göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle satın almadan önce ilinizdeki güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir.

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En Ucuz Mutfak Tüpü Hangi Markada?

Mutfak tüpü alırken marka tercihi önemlidir. Her markanın fiyatları farklı olabilir, bu nedenle araştırma yapmak ve en uygun fiyatı bulmak önemlidir. İpragaz müşterileri için uygulama üzerinden yapılan satışlar, daha uygun fiyatlar sunabilir. Bu nedenle İpragaz'ın uygulamasını kullanarak mutfak tüpü almayı düşünenler, tasarruf edebilirler.

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