İpragaz, Bizimgaz, Milangaz ve Aygaz Tüp Fiyatlarında Güncel Fiyatlar!

Kış mevsimi geldiğinde, halkımızın en çok merak ettiği konulardan biri de tüp fiyatlarındaki artıştır. Markalar bu konuyu sık sık güncellerken, son olarak Ekim ayına girerken tüp fiyatlarına bir zammın uygulandığı açıklandı. İşte bu nedenle güncel tüp fiyatları, herkesin ilgisini çekmeye başladı.

TÜP FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ!

Zamların ardından, mutfak harcamalarının ne kadar arttığını merak eden vatandaşlar, en çok tercih edilen markaların güncel tüp fiyatlarına odaklandı. İşte İpragaz, Aygaz, Bizimgaz ve Milangaz gibi önde gelen markaların güncel tüp fiyatları:

İpragaz Tüp Fiyatları

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 104,00 Türk Lirası İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 Türk Lirası İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 Türk Lirası İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 Türk Lirası İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 2.142,00 Türk Lirası

Aygaz Tüp Fiyatları

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 132,00 Türk Lirası Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 550,00 Türk Lirası Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 561,00 Türk Lirası Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 561,00 Türk Lirası





Bizimgaz Tüp Fiyatları

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 104,00 Türk Lirası Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 Türk Lirası Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 Türk Lirası Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 Türk Lirası Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 2.142,00 Türk Lirası

Milangaz Tüp Fiyatları

Milangaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 101,50 Türk Lirası Milangaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 Türk Lirası Milangaz 24 kg Ticari Tüp: 1.063,00 Türk Lirası Milangaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2.012,00 Türk Lirası Milangaz 45 kg Propan Tüpü: 2.129,00 Türk Lirası

Görüldüğü gibi, tüp fiyatlarındaki artış, aile bütçelerini etkileyebilir. Tüketiciler, enerji maliyetlerini dengelemek ve tasarruf etmek için alternatif çözümler aramaya devam edecektir.