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İPhone Kullanıcılarına Acı Haber Az Önce Geldi! İPhone Artık Üretilmeyecek!

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İPhone Kullanıcılarına Acı Haber Az Önce Geldi! İPhone Artık Üretilmeyecek!
Son Apple lansmanı, merakla beklenen yeni ürünlerin tanıtımıyla dolu dolu geçti. ABD merkezli teknoloji devi, "Wonderlust" adını taşıyan bu etkinlikte, iPhone 15 serisi başta olmak üzere, Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 gibi son teknoloji ürünlerini dünya ile paylaştı.

Bu heyecan verici yeni ürünlerin tanıtılması, eski modellerin üretimine verilen önemi de azalttığını gösterdi. Apple, bu değişim sürecine iPhone 14 serisi ile başlamış gibi görünüyor.

En Çok Beğeni Kazanan!

Kullanıcılar arasında büyük beğeni kazanan ve satışlarda önemli başarılar elde eden iki popüler model artık üretilmeyecektir. Özellikle iPhone 14 Pro Max, geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldükten sonra üretimi durdurulan modellerden biri oldu.

Aynı şekilde, iPhone 14 Pro da üretimi sonlandırılan diğer bir model oldu. Şu an için standart ve Plus modelleriyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Üretimi Olmayacak İPhone

Bununla birlikte, iPhone 14 Pro modellerinin yanı sıra iPhone 12 ve 13 mini modelleri de artık üretimde yer almayacaklar. Mevcut stoklar tükenene kadar, bu telefonların çevrim içi ve çevrim dışı platformlarda satışa sunulabileceği belirtilmektedir.

Apple, yeni ürünlerini tanıtarak geleceğe odaklanırken, geçmiş modellerin sonuna gelinmesi, kullanıcılar arasında bazı üzüntülere neden olabilir. Şirketin sürekli olarak yeniliklere ve gelişmelere odaklanması, teknoloji dünyasında bir adım önde olma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü göstermektedir.

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