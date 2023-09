iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Türkiye Pazarına Sert Giriş Yaptı! iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Fiyatı Tam Bir Servet Değerinde!

Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktasını bırakıp USB-C’ye geçti ve artık dinamik ada baz modellerde de bulunuyor. iPhone X’ten bu yana kullanılan çentik tüm modellerde kalkmış oldu. iPhone 14 Pro’ya güç veren A16 çip ile gelen standart iPhone 15 modellerine gelin daha yakından bakalım.

Tasarım: Dinamik ada ve USB-C

iPhone 15 modelleri, tasarım yönünden iPhone 14 serisine oldukça benziyor. Düz kenarlar, alüminyum çerçeve, cam arka ve ön, kısacası iPhone 14 modellerinden çok ta farklı olmayan bir tasarım mevcut. Tek fark, Apple’ın 14 Pro ile tanıttığı dinamik ada olarak adlandırdığı hareketli çentik alanı artık düz modellerde de mevcut. Apple, önceki nesilde standart modeller için uyguladığı kısıtlamaları sürdürüyor. Standart iPhone 15’lerin ekranı ProMotion ile birlikte her zaman açık ekran (always on display - AOD) teknolojisini desteklemiyor. Maksimum piksel parlaklığı HDR'da 1600 nite ulaşıyor ki bu, bir önceki nesle kıyasla iki kat daha yüksek parlaklık.

iPhone 15 renkleri: Capcanlı renkler

Apple, geçtiğimiz birkaç yılda iPhone serisini beş renk seçeneğiyle çıkardı ve satışları artırmak için baharda yeni altıncı bir renk seçeneği sundu. Apple, 2023 iPhone modellerinde de bunu sürdürdü. iPhone 15 ve 15 Plus, mavi, pembe, sarı, yeşil, siyah renkleriyle geliyor. Mavi ve pembe, bu yılın yeni tonları olurken, sarı/yeşil, siyah ve beyaz seride standart renkler olarak kalmaya devam ediyor. İlginç bir detay olarak, iPhone 15 kutusundan çıkacak USB-C kablonun telefonun rengiyle eşleşeceği söyleniyordu. Apple, bunu göstermese de yakında Phone 15 kutu açılımı videolarıyla böyle bir sürpriz olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

iPhone 15 kamera özellikleri: 2x telefoto özellikli 48MP ana kamera ????

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın 48 MP ana kamerası, dört pikselli sensör ve hızlı otomatik netleme için %100 Focus Pixels ile en ince detayları yakalayıp net fotoğraflar ve videolar çekiyor. Ana kamera, varsayılan olarak yeni 24 MP süper yüksek çözünürlük sunuyor ve görüntü kalitesini depolamaya ve paylaşıma uygun kullanışlı bir dosya boyutuna sığdırıyor. Akıllı donanım ve yazılım entegrasyonu sayesinde, ekstra 2 kat telefoto seçeneği optik kalitede üç ayrı zoom seviyesi sunuyor. iPhone 15 ve 15 Plus, Portre moduna geçmeden portre çekimine izin veriyor.

Performans: 14 Pro Max gücünde!

iPhone 15 ve 15 Plus, önceki Pro modellerde kullanılan Apple A16 Bionic çipi kullanıyor. TSMC’nin 4nm üretim süreciden geçen bu işlemci, 2 adet performans, 4 adet verimlilik çekirdeği içeriyor. 16 milyar transistörün bulunduğu yonga, rakiplerine göre %40 daha hızlı, %50 daha fazla bellek bant genişliğine sahip. 16 çekirdekli nöral işlem birimi, saniyede 17 trilyon işlem yapabiliyor. A16 çip, standart iPhone 15 modellerinin pil ömründe artışa sebep olacak mı bunu Wonderlust etkinliğinden sonra gelecek iPhone 15 Plus pil testi videolarında göreceğiz.

Güçlü bağlantı seçenekleri

Hem 6.1 inç iPhone 15 hem de 6.7 inç iPhone 15 Plus, Dynamic Island’a ek olarak USB-C bağlantı noktasını taşıyor. Artık Apple’ın belirlediği standartlarda da olsa tüm iPhone’lar USB-C ile şarj oluyor, veri aktarımı sağlıyor. Standart iPhone 15 modelleri, USB 2 (480 Mbps'e kadar) desteği sunuyor. Her iki model de MagSafe ve Qi2 şarj aygıtlarıyla kablosuz şarjı destekliyor. iPhone 15 ve 15 Plus, 2. nesil Ultra Geniş Bant çiple donatılmış. Bu çipe sahip iki iPhone önceki sürüme kıyasla üç kat daha geniş menzil içinde birbiriyle bağlantı kurabiliyor. Apple, bu çip sayesinde kalabalık ortamlarda kullanıcıların birbirlerini daha kolay bulacağını söylüyor. Ses İzolasyonu özelliği, gürültülü bir yerde olsanız bile daha kaliteli, güçlü ve net sesler almanızı sağlıyor. Apple iPhone 15 kaç gb RAM’e sahip marka edenler için; standart iPhone 15 modelleri, 6GB RAM ile geliyor. Apple, iPhone 14 ve 14 Plus’takiyle aynı miktarda bellek kullanmayı tercih etmiş. Depolama açısından da bir değişiklik yok. iPhone 15 ve 15 Plus, 128GB, 256GB ve 512GB depolama alanı seçeneği sunuyor. Peki, iPhone 15 Plus batarya kaç mAh? Batarya kapasitesinde biraz artış söz konusu. iPhone 15’te 3877 mAh; iPhone 15 Plus'ta 4912 mAh batarya mevcut olduğu tahmin ediliyor.

iPhone 15 özellikleri

Ekran: 6.1 inç, 2556x1179, 60Hz, 2000 nit, OLED

İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.4)

Ön kamera: 12MP (f/1.9)

Batarya: 3877 mAh

Yazılım: iOS 17

Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

iPhone 15 Plus özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 1290x2796, 60Hz, 2000 nit, OLED

İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.4)

Ön kamera: 12MP (f/1.9)

Batarya: 4912 mAh

Yazılım: iOS 17

Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm, 203 gr

iPhone 15 fiyat listesi

iPhone modeli 128GB 256GB 512GB iPhone 15 799 dolar 899 dolar 1099 dolar iPhone 15 Plus 899 dolar 999 dolar 1199 dolar

iPhone 15 fiyatı ne kadar? diye soranlar için; iPhone 15 fiyatı 799 dolar. iPhone 15 Plus başlangıç fiyatı 899 dolar.

iPhone 15 ne zaman çıkacak

iPhone 15 Pro Max ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 15 ön sipariş satışları 22 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 29 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.