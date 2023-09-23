iPhone 15 Pro Max Son Teknoloji: iPhone 15 Pro Max'ın Çılgın Fiyatı!

Apple'ın 12 Eylül tarihinde düzenlediği Wonderlust etkinliğinde tanıttığı yeni gözdesi iPhone 15, satışa sunulduğu andan itibaren ön siparişlerde ciddi bir patlama yaşadı. İnternetin en popüler online alışveriş platformlarından biri olan Hepsiburada, iPhone 15 serisine dair ön sipariş rakamlarının iPhone 14'ün ilk lansman satışlarını ikiye katladığını duyurdu. Geçen yıla kıyasla, bu seri için verilen siparişler 10 kat daha fazla oldu.

iPhone 15 Pro Serisi: Yüksek Talep Gören Model

Apple'ın yepyeni ürün yelpazesi arasında, iPhone 15 Pro modeli en yüksek satış rakamlarına ulaştı. Bu modelin popülerliği, üstün özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

Hepsiburada'dan iPhone 15 İlgisi: Yüzde 160'lık Bir Artış

iPhone 15 serisi, online alışveriş devi Hepsiburada üzerinde büyük bir ilgi gördü. İlgi öyle büyüktü ki, bu modelin site trafiği, önceki model iPhone 14'ün ilk dönemine göre yüzde 160 oranında bir artış gösterdi.

Ön Sipariş ve Teslimat Tarihleri

Bu yılın en çok beklenen cep telefonlarından biri olan iPhone 15 için 22 Eylül'de ön siparişler açıldı. Satın alınan ürünler ise 29 Eylül tarihinde kullanıcılara teslim edilecek.

iPhone 15 Fiyat ve Model Seçenekleri