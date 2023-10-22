İnşaat Sektöründe Kalifiye Eleman Sıkıntısı ve Maliyet Artışları

Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde inşaat sektörü, son dönemde kalifiye eleman sıkıntısı ve artan maliyetlerle başa çıkmakta zorlanıyor. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkan Yardımcısı Nadir Vurankaya, Adana'da inşaat sektörünün önündeki büyük engellerden birinin işçi temininde yaşanan zorluklar olduğunu dile getiriyor.

İşçi Temini Sorunu

Adana, Kahramanmaraş gibi bölgeler, son depremlerin ardından birçok binada ağır hasara neden oldu. Yıkım ve yeniden inşa çalışmaları için işçi ihtiyacı doğdu. Ancak DAİMFED Genel Başkan Yardımcısı Nadir Vurankaya, bu ihtiyacın karşılanmasının giderek zorlaştığını ifade ediyor. Vurankaya'ya göre, kalifiye işçilerin maliyetleri hızla yükseliyor ve bu durum inşaat projelerinin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Artan Maliyetler

İnşaat sektöründe işçi maliyetlerinin yükselmesi, projelerin maliyetlerine de yansıyor. Vurankaya, "Çalıştıracak işçilerin rakamsal maliyeleri çok yükseldi. Kalifiye işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bunun sonucunda da önümüzdeki günlerde verilecek olan taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi için büyük bir çaba harcıyoruz ama çalıştıracak personel bulamıyoruz. Bulsak bile rakamları normal koşulların üzerinde olduğu için bu da maliyetlere yansıyacak. Artarak giden maliyetler, dairelerin satış fiyatına da yansıyacak" şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Kalifiye İşçilerin Tercihi

Kalifiye işçilerin ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve Hatay gibi bölgelerde çalıştığını belirten Vurankaya, "Mevcut tadilat işlerinde, az hasarlı olan binaların boya işlerinde, seramik ve kalıp işlerinde çalışanların ciddi anlamda azaldığını gözlemledik. Taahhütleri de yerine getiremediğimizden dolayı bu işi, kısıtlı kişiler ile yapmaya çalışıyoruz. Kalifiyeli işçiler, şehir dışında çalışmayı mali açıdan kabul ediyor. Çünkü normal bir işçinin yevmiyesi 600 lirayken 1000 liraya çıkıyor" şeklinde konuşuyor.

Yüksek Ücretler

Üst düzey ustaların dahi ortalama 1500-2000 lira civarında maaş aldığını belirten Vurankaya, bu işçileri deprem bölgesine taşımanın, olumsuz çalışma şartları nedeniyle maliyetleri daha da artırabileceğini ifade ediyor. Adana gibi bölgelerde işçi temini zorluğu nedeniyle 1500 liraya eleman bulmak mümkün olmuyor.

Eğitim ve İşbirliği İhtiyacı

İnşaat sektöründe yaşanan bu sıkıntıların aşılabilmesi için kalifiye işçi yetiştirmeye odaklanılması gerektiğini vurgulayan Vurankaya, "Gençlerimizi bu işe adapte etmemiz lazım. Okullu olmaları lazım. Bu arada stajlarını yaparak, bu işi daha iyi, daha kaliteli yerlere getirmemiz lazım. İlk hedefimiz bu" şeklinde sözlerini tamamlıyor.

İnşaat sektöründe yaşanan işçi sıkıntısı ve artan maliyetler, sektör temsilcilerini yeni çözüm yolları aramaya teşvik ediyor. Kalifiye işçi temininde eğitim ve işbirliği, bu sorunların üstesinden gelmede önemli bir role sahip olabilir.