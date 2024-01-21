İnlice Belediye Başkanlığı'ndan Özel Sektöre Geçiş: KPSS ile Memur Alımı Detayları!

Birçok özel sektör çalışanı, zaman zaman kamuda görev alarak kariyerlerine yeni bir yön vermek isteyebilirler. Bu noktada, bazı kamu kurumları, KPSS puanı ile memur alımı ve sözleşmeli personel istihdamı yapma fırsatı sunmaktadır. Adıyaman iline bağlı İnlice Belediye Başkanlığı, en az 55 KPSS puanı ile memur alımı gerçekleştireceğini resmi olarak duyurdu. Ayrıca, Ardahan İl Özel İdaresi bünyesinde de sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.



İnlice Belediye Başkanlığı'ndan Memur Alımı: Detaylar ve Başvuru Şartları

Adıyaman iline bağlı İnlice Belediye Başkanlığı, en az 55 KPSS puanı şartını taşıyan adaylar arasından memur alımı yapacak. İlan edilen başvuru şartları ve detaylarıyla ilgili bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli Personel Alımı: Ardahan İl Özel İdaresi İlanı

Ardahan İl Özel İdaresi, en az 70 KPSS taban puanını taşıyan adaylara yönelik sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. İlanın detayları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Şartları ve Tarihleri: İnlice Belediye Başkanlığı ve Ardahan İl Özel İdaresi İlanları

Adıyaman İl İnlice Belediye Başkanlığı'nın memur alımı için en az 55 KPSS puanı şartı bulunmaktadır. Diğer yandan, Ardahan İl Özel İdaresi'nin sözleşmeli personel alımı için ise en az 70 KPSS puanı aranmaktadır. Her iki ilanın farklı başvuru şartları ve tarihleri mevcuttur.