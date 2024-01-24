İNG Banktan Faizsiz 150.000 TL Borç Kapatma Kredisi Müjdesi! Başvuru Şartları ve Detaylar

2024 yılının ilk ayında faizlerin yükselmesiyle birlikte, ING Bank, müşterilerine özel avantajlar sunan kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Bankanın bu aydaki öne çıkan kampanyası, "Turuncu Ekstra Programı" kapsamında nakit ihtiyacı olan herkesi düşünerek tasarlanmış üç farklı kredi paketini içeriyor.

Yeni Müşterilere Özel Faiz Oranları

ING Bank, ilk defa Turuncu Ekstra’lı kredi kullanacak yeni müşterilere yönelik çarpıcı bir adım attı. Bu müşterilere özel olarak yüzde 0, yüzde 0,99 ve yüzde 2,89 faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Bu cazip faiz oranları, belirli harcama koşullarını yerine getiren müşterilere sağlanan Turuncu Ekstra Programı sayesinde elde edilebilecek. Bu kapsamda, 10 bin TL'ye kadar olan kredi tutarlarında faizsiz kredi seçeneği sunulacak.

İhtiyaç Kredilerinde Özel Avantajlar

ING Bank, ihtiyaç kredilerinde, sözleşme oranları yüzde 3,49 ile yüzde 8,99 arasında değişen özel faiz indirimleri sunarak müşterilerine çeşitli avantajlar sağlayacak. Banka, 10 bin TL'yi aşan nakit ihtiyacı olanlar için ise iki farklı kredi paketi sunuyor. 20 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 0,99 faiz oranı uygulanırken, 20 bin TL ile 50 bin TL arasındaki kredilerde yüzde 2,89 faiz oranı geçerli olacak.

Esneklik ve Ekonomik Çözüm Bir Arada

ING Bank'ın sunduğu bu özel kredi kampanyasıyla, müşterilere hem nakit ihtiyaçlarını karşılamada esneklik sağlanıyor hem de düşük faiz oranlarıyla ekonomik bir çözüm sunuluyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, belirli harcama koşullarını yerine getirerek avantajlı faiz oranlarından kolayca faydalanabilirler. ING Bank, müşterilerine ekonomik çözümler sunmaya devam ederken, Turuncu Ekstra Programıyla finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor.