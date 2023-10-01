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ING Bankası Faizsiz Konut Kredisi Kampanyası 2023: Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu!

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ING Bankası Faizsiz Konut Kredisi Kampanyası 2023: Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu!
ING Bankası Konut Kredisi Kampanyası 2023: Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu! ING Bankası, düşük faizli konut kredisi fırsatlarıyla hayalinizi gerçeğe dönüştürüyor. Ev sahibi olmak artık daha kolay ve uygun!

Ev sahibi olmak, her bireyin özlediği bir hayal. Ancak, ev fiyatlarındaki artışlar ve yüksek faizli kredi seçenekleri, bu hayali zorlaştırmıştı. İşte tam da bu noktada, ING Bankası'nın müjdeli bir kampanya haberi geldi!

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ING Bankası Ev Sahipliği Hayalinizi Gerçeğe Dönüştürüyor

Artan konut fiyatları ve yüksek faiz oranları, ev sahibi olma hayallerini zorlaştırmıştı. Bu olumsuz tabloya çözüm getiren ING Bankası, ev sahibi olmayı düşleyenlere düşük faizli konut kredisi fırsatı sunuyor. Bu kampanya, konut kredisi kullanmayı düşünenler için gerçek bir bayram hediyesi niteliğinde.

ING Bankası'ndan 2 Milyon TL Konut Kredisi Fırsatı

ING Bankası, ev almayı düşünenlere özel, 800 bin ile 2 milyon lira arasında değişen kredi tutarlarıyla düşük faizli konut kredisi kampanyası başlattı. Bu yeni düşük faiz oranları, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini yeniden canlandırıyor.

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Hükümetin banka kredi faiz oranlarına yönelik indirim adımları atılacağı yönündeki olumlu sinyallerin ardından, ING Bankası erken bir müjde vererek bu sevindirici konut kredisi kampanyasını resmi olarak duyurdu.

ING Konut Kredisi Faiz Oranları 2023

Peki, 2023 yılı için ING Bankası tarafından belirlenen konut kredisi faiz oranları neler?

  • 750.000 TL kredi için 120 ay vade ile aylık taksit tutarı 22.752,97 TL, Faiz Oranı: %2,94, Toplam Geri Ödeme: 2.730.359,84 TL.

  • 2.000.000 TL kredi için 120 ay vade ile aylık taksit tutarı 60.674,59 TL, Faiz Oranı: %2,94, Toplam Geri Ödeme: 7.280.955,22 TL.

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Ev sahibi olma hayalinizi gerçekleştirmek artık çok daha erişilebilir ve uygun hale geldi. ING Bankası'nın düşük faizli konut kredisi fırsatlarıyla hayallerinize bir adım daha yaklaşın. Unutmayın, ev sahibi olmak için doğru finansal adımları atmak önemlidir, bu nedenle kredi seçeneklerini dikkatlice değerlendirin ve ING Bankası'nın sunduğu avantajları kaçırmayın. Ev sahibi olma hayali artık çok daha yakınınızda!

Kaynak:Haber Kaynağı

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