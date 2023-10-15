ING Bank Emeklilere Özel Promosyon Kampanyası ile Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Emekliler için özel olarak hazırlanan kampanya haberleri günbegün artış gösterirken, ING Bank, emeklilere özel olarak tasarlanmış olan yeni promosyon kampanyası ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Banka, sunduğu promosyon avantajları ile emekliler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu yazımızda ING Bank'ın emeklilere yönelik sunduğu promosyon kampanyasını ve bu fırsattan nasıl yararlanabileceğinizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

ING Bank Emeklilere Yeni Bir Fırsat Sunuyor

ING Bank, emeklilere özel olarak tasarlanmış olan yeni promosyon kampanyasını resmi web sitesi üzerinden duyurarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Banka, emekli vatandaşlarına ek ödeme fırsatı sunarak promosyon ödeme tutarlarını güncellediğini açıkladı. Peki, ING Bank'ın bu özel kampanyasından nasıl yararlanabilirsiniz? İşte detaylar!

Kimler Bu Kampanyadan Yararlanabilir?

ING Bank'ın sunmuş olduğu promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen emekli vatandaşların belirli kriterlere uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olan emekli vatandaşlar, ING Bank'a geçiş yaparak çeşitli avantajlardan faydalanabilirler. İşte promosyon kampanyasından yararlanmak için gerekli olan şartlar:





Emekli Maaşınızı ING Bank'a Taşıyın

Emekli maaşını ilk kez ING Bank'a taşıyan vatandaşlar, otomatik fatura talimatı vererek 4 bin TL'ye kadar ek nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler. Bu sayede toplamda 12 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon alabilirsiniz. ING Bank'ın sunmuş olduğu bu fırsattan yararlanmak isteyen kişiler, belirli şartlara sahip olmalıdır.

Promosyon Tutarları

ING Bank, emekli maaşı tutarına göre promosyon ödeme tutarlarını belirlemiştir. Emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlar 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında olanlar 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında olanlar 7.650 TL, ve 10 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 8 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Emekli vatandaşlar, promosyon ödemesi için başvurularını e-Devlet platformu üzerinden veya ING Bank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Ayrıca, ING Mobil uygulamasına giriş yaparak "Cebimdeki Danışman" servisi ile görüntülü görüşme yaparak maaşlarını ING Bank'a taşıyabilirler.

Kampanya Süresi

Bu özel promosyon kampanyası için geçerlilik süresi 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam etmektedir. Bu tarihe kadar başvurunuzu yaparak bu avantajlardan yararlanabilirsiniz.

ING Bank'ın emeklilere özel sunduğu bu promosyon kampanyası, emekli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Eğer siz de ING Bank'a emekli maaşınızı taşımak ve bu avantajlardan yararlanmak istiyorsanız, belirtilen şartları kontrol ederek başvurunuzu yapabilirsiniz. Unutmayın ki bu fırsat 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerlidir, bu tarihi kaçırmamak için harekete geçmekte fayda var. ING Bank ile emekli maaşını taşıyarak ek promosyon fırsatlarından yararlanın.