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ING Bank Emekli Promosyon Kampanyası: 8.500 TL'ye Kadar Nakit Fırsatlar!

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ING Bank Emekli Promosyon Kampanyası: 8.500 TL'ye Kadar Nakit Fırsatlar!
ING Bank Emekli Promosyon Kampanyası, yüksek nakit fırsatlar sunuyor! Emekli maaşını ING Bank'tan alanlar 8.500 TL'ye kadar promosyon kazanabilir. Kampanya, 3 yıl taahhüt ile geçerli; ürün koşulu yok. İmzala, kazan! 13 Mart - 30 Kasım 2023 arası başvur! ING ile emeklilik keyfini katla

Emekli vatandaşlar arasında büyük ilgi gören emekli promosyon kampanyaları, bankalar arasında kızışan bir rekabet ortamına yol açmış durumda. Bu konuda öne çıkanlardan biri ise ING Bank. İşte, ING Bank'ın güncel emekli promosyon kampanyası detayları...

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Yüksek Rakamlar, Müjdeli Haber!

ING Bank, en yüksek emekli promosyon rakamlarını sunarak müşteri sayısını artırmaya odaklanıyor. Bankanın güncel emekli promosyon kampanyası, emekli maaşını ING Bank'tan alanlara çeşitli avantajlar sunuyor. Başlangıçta dikkat çeken rakamlar arasında 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı bulunuyor.

Emekli Maaşınızla Ek Gelir Kazanın!

ING Bank'ın kampanyasından yararlanmak oldukça basit. Emekli maaşınızı bankadan 3 yıl boyunca almaya taahhüt ederek, nakit promosyon ödemesi alabilirsiniz. Kampanyaya katılan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri bu fırsattan yararlanabilir.

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Promosyon Ödeme Detayları

ING Bank'ın emekli promosyon kampanyasında herhangi bir ürün koşulu bulunmamakta. Promosyon ödemesinden faydalanmak için tek yapmanız gereken, promosyon taahhütnamesini imzalamak. İmza sonrasında herhangi bir ek koşul olmadan, aylık net gelirinize bağlı olarak şu rakamları elde edebilirsiniz:

  • 3.500 TL'ye kadar olan gelir: 5.100 TL
  • 3.500 TL - 7.500 TL arası gelir: 5.950 TL
  • 7.500 TL - 10.000 TL arası gelir: 7.650 TL
  • 10.000 TL ve üzeri gelir: 8.500 TL

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Kampanya Süresi ve Geçerlilik Tarihleri

ING Bank'ın emekli promosyon kampanyası 13 Mart 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Bu tarihler arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanabilir. Ancak, bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanya kapsamında değerlendirilmez.

ING Bank'ın sunduğu bu avantajlı emekli promosyon kampanyası ile ek gelir elde etmek için hemen başvuruda bulunabilir ve mükemmel fırsatlardan yararlanabilirsiniz!

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