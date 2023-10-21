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ING Bank Emekli Maaşı Promosyon Kampanyası!

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ING Bank Emekli Maaşı Promosyon Kampanyası!
ING Bank Emekli Maaşı Kampanyası ile Ek Gelir Fırsatı! Maaşınızı ING'den alın, 3 yıl boyunca herkes için nakit promosyon fırsatları sizi bekliyor. Emekliler için özel avantajlar burada!

Ülkemizdeki birçok emekli vatandaş, emekli maaşlarını bankalar aracılığıyla almanın sunduğu avantajlardan faydalanmaya çalışmaktadır. ING Bank, emekli müşterilerine özel olarak başlattığı yeni bir promosyon kampanyası ile bu ihtiyaca yanıt veriyor.

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Emekli Maaşı Alanlara Özel Promosyon Fırsatı

ING Bank'ın yaptığı açıklamaya göre, emekli maaşını ING Bank'tan almaya başlayan müşterilere belirli miktarlarda nakit promosyon ödemesi yapılacaktır. Bu kampanya kapsamında farklı maaş seviyelerine göre değişen oranlarda ve tutarlarda promosyon imkanı sunulmaktadır. Örneğin, aylık 3.500 TL'ye kadar maaş alanlara 5.100 TL, 3.500-7.500 TL arası maaş alanlara 5.950 TL, 7.500-10.000 TL arası maaş alanlara 7.650 TL ve 10.000 TL üzeri maaş alanlara ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Koşulsuz Promosyon Fırsatı

Bu kampanyadan faydalanmak için herhangi bir ürün veya hizmet koşulu aranmamaktadır. Tek yapmanız gereken, maaşınızı ING Bank'tan en az 3 yıl boyunca almaya devam etmektir. Kampanya kapsamında, 13 Mart-31 Ekim 2023 tarihleri arasında nakit promosyondan yararlanabilirsiniz.

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Emeklilere Ek Gelir

ING Bank'ın bu yeni promosyon kampanyası sayesinde binlerce emekliye ek gelir fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca, emekli vatandaşların maaşlarını ING Bank üzerinden alarak finansal anlamda daha fazla değerlendirmelerine de katkı sağlanmaktadır.

ING Bank, emekli vatandaşlarımıza özel bu promosyon kampanyası ile müşteri memnuniyetini artırmayı ve emeklilerin finansal ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Emekli maaşı alanlar için sunulan bu avantajlı promosyon fırsatı, ING Bank'ın müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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