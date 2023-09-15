İmamoğlu’ndan ‘Özgür Özel’ mesajı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel parti genel merkezinde CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Özel’in basın toplantısıyla yaptığı adaylık açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan destek mesajı geldi…

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.