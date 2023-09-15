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İmamoğlu’ndan ‘Özgür Özel’ mesajı

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İmamoğlu’ndan ‘Özgür Özel’ mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel parti genel merkezinde CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Özel’in basın toplantısıyla yaptığı adaylık açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan destek mesajı geldi…

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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