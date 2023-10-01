İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 750 TL Yardım! Başvuru Şartları Neler?

Eylül ayının ortalarında okulların açılmasından birkaç gün sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere önemli destekler sunmaya devam ediyor. Ortalama 3571 TL olan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu desteklerin yanı sıra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplam 450 milyon TL kaynak aktarıldı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde ulaşım yardımı ile ilgili önemli bilgilendirmeler yapıldı.

Aile Bakanlığı Ulaşım Yardımı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerde bulunan öğrencilerin eğitim hayatına destek olabilmek ve masraflarını azaltmak amacıyla ulaşım yardımı ödemesi sunmaktadır. Ailesinden farklı şehirlerde eğitim gören öğrencilere sağlanan bu yardımın üst limiti 750 TL'dir.

Bakan Mahinur Özgür Göktaş Açıklamalarda Bulundu

Bakan Mahinur Özgür Göktaş, ulaşım yardımı programı hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteğimiz bu eğitim-öğretim döneminde de devam edecek. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 750 TL olurken, şu ana kadar 10 milyon TL’lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Ulaşım Desteğimizden 58 bini aşkın öğrenci yararlandı."