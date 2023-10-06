İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerine Hükümetten Burs Müjdesi! 1 Sene Kesintisiz 1250 TL Ödenecek

Öğrenciler arasında merak edilen ve araştırılan önemli konulardan biri, burs veren kurumlar ve bu kurumların sunduğu burs miktarlarıdır. Bu konuda en çok sorulanlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs programıdır. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü ne kadar burs veriyor, başvurular ne zaman başlıyor ve başvuru süreci nasıl işliyor? İşte detaylar...

BAŞVURU TARİHLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim/öğretim yılı için eğitim yardımı başvurularının ne zaman alınacağını açıkladı. Üniversite öğrencileri için eğitim yardımı başvuruları 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurularınızı, resmi web sitesi olan "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden yapabilirsiniz.

BURS MİKTARI NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında, ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 750 TL, yükseköğrenim için verilecek burs miktarı ise aylık 1250 TL olarak belirlendi.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularını resmi web sitesi olan "www.vgm.gov.tr" üzerinden almaktadır. Hem ortaöğrenim eğitim yardımı hem de yükseköğrenim burs başvuruları, her eğitim yılının başında Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru süreci ve yöntemi, başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce "www.vgm.gov.tr" internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvuru sonuçları da aynı web adresi üzerinden açıklanır.

Başvurularınızı bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sistemiyle ilgili sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle başvurunuzu sorunsuz bir şekilde tamamlamak için masaüstü bilgisayar ya da laptop kullanmanız önerilir. Bilgisayar üzerinden başvuru yaparken, Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere, sonuçlar açıklandıktan ve hesap açılış işlemleri tamamlandıktan hemen sonra ödemeler yapılır. İlk burs ödemesi Ekim ayında gerçekleştirilir ve ödemeler, geriye dönük olarak yapılmaz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sunduğu burs programından yararlanmak istiyorsanız, başvuru tarihlerini takip etmeyi unutmayın ve başvurunuzu zamanında yaparak eğitim hayatınıza destek olun.