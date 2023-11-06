İletişim Başkanı Altun: Batı medyası Filistin'deki ​​​​​katliamı kamuoyunun dikkatinden kaçırmanın gayretine girişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Batılı ülkelerin büyük medya şirketleri, (Filistinlilere yönelik) bu katliamı dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmak için akıl almaz ve hayasız bir gayrete giriştiler. İnsanlığın tümünü birden vicdanen yaralayan ve kahreden bu ikiyüzlülüğü, bu kötülüğü tarih asla affetmeyecektir. Zamanı geldiğinde bu kötülük de bu kötülüğün nedenleri de birer utanç vesikası olarak zalimlerin ve zulmün karşısında sessiz kalanların yüzüne vurulacaktır." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında konuşan Altun, zirvenin kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesi, bölge ve dünya için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Altun, 2021 yılında düzenlenen İstanbul Zirvesi'nde "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)" adını alan birliğin ikili ilişkilerin derinleştirilmesinde, Türk devletleri arasındaki kardeşliğin korunmasında önemli rol oynadığını belirten Altun, ortak bir tarih ve ortak bir sosyokültürel miras üzerinde yükselen teşkilatın bugün sadece bölgesel düzeyde değil, uluslararası düzeyde de söz sahibi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası ile olan ilişkilere özel önem atfettiğini belirten Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak da Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliğine büyük önem verdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla teşkilatın çalışmalarına destek olup işbirliğini en üst düzeyde tutmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Mayıs 2022'de İstanbul'da ev sahipliğini yaptıkları toplantıda TDT Medya Forumu'nun sürekli hale getirilmesine karar verdiklerini aktaran Altun, "Bu çerçevede Türk Haber Ajansları Birliğinin kuruluşu noktasında bir karar aldık ve ilk toplantının da yine İstanbul'da gerçekleşmesi yönünde uzlaşıya varmıştık. Bugün, burada temsil edilen kardeş ülkelerin haber ajansları ile gerçekleştirdiğimiz bu zirve, inşallah yakın gelecekte bu alanda neler yapılabileceğine işaret eden bir dönüm noktası olacak. İnanıyorum ki Türk Haber Ajansları Birliğinin kuruluşu, 'Türk Dünyası 2040 Vizyonu'na büyük katkılar sağlayacak." diye konuştu.

Günümüzde iletişim, medya ve enformasyon alanında güçlü bir şekilde varlık göstermenin bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Altun, bugün Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasında yer alan ülkelerin İslamofobi'den nefret söylemine, terörden ırkçılığa kadar birçok yıkıcı girişimle karşılaştığının ve bunlara karşı mücadele verdiğinin altını çizdi.

Altun, söz konusu sorun ve sınamalarla mücadelede iletişim süreçlerini doğru şekilde yönetemeyen ülkelerin haklı oldukları birçok konuda bile uluslararası kamuoyunu nezdinde tezlerini savunmakta aciz kalabildiğini kaydetti.

"Türkiye İletişim Modeli"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı vasıtasıyla var olan kapasitesini daha sistemli bir hale getirdiğini, devlet ve millet arasındaki köprü pozisyonunun yanı sıra Türkiye’nin sesinin dünyaya duyurulması noktasında yoğun bir çaba gösterdiğini anlatan Altun, şöyle devam etti:

"Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, iletişim alanındaki tüm bu çabalarımızı, kapsamlı bir strateji ve planlamanın ürünü olan 'Türkiye İletişim Modeli' başlığı altında ifade ediyoruz. Bu model çerçevesinde halkla ilişkilerden kamu diplomasisine, dezenformasyonla mücadeleden kriz yönetimine kadar iletişim ve medyanın her alanında kamunun menfaatini, hakikati, adaleti, barışı ve huzuru önceleyen bir perspektifle çok geniş bir zeminde gayretler sarf ediyoruz. 'Türkiye İletişim Modeli' ile milletimizin gür sesi olmak, Türkiye’nin imkanlarını, gücünü, başarılarını bütün dünyaya anlatmak için çalışıyor, küresel adalet ve hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bunu yaparken de sadece ülkemizin hudutları dahilinde değil hem yakın coğrafyamızda hem de küresel düzeyde bir iddiayı sahiplenmeye gayret ediyoruz. Bu ise başta yakın coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada istikrarın, adaletin ve barışın tesis edilmesi konusunda dış politikadan iletişim ve medyaya kadar ahenk içinde bir çabaya işaret etmektedir. Biz bu çabayla hakikat mücadelesinin bayraktarlığını üstlenme noktasında ciddi bir gayret ortaya koyuyoruz."