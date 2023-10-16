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İkramiye almak için giriş-çıkış yapmayı düşünenlere kötü haber

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İkramiye almak için giriş-çıkış yapmayı düşünenlere kötü haber
5 bin liralık ikramiyeden 30 Eylül öncesi dilekçe verip aylık bağlanmayan EYT’liler de yararlanacak. İkramiye için işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle iade etmek durumunda kalacak.

5 bin liralık ikramiyeden 30 Eylül öncesi dilekçe verip aylık bağlanmayan EYT’liler de yararlanacak. İkramiye için işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle iade etmek durumunda kalacak.
30 EYLÜL ÖNCESİNE BAKILACAK

5 bin liralık ikramiyeden 30 Eylül öncesi dilekçe verip aylık bağlanmayan EYT’liler de yararlanacak. İkramiye için işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle iade etmek durumunda kalacak.
1-31 Ekim tarihleri arasında 1 gün dahi sigortalı çalışması olan ikramiyeden yararlanamayacak. İkramiyesiçin işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle iade etmek durumunda kalacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye için yapılan işten çıkış ve girişleri yakından izleyecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olup Bağ-Kur'lu faaliyette bulunan emekliler de ikramiye alamayacak.

DUL VE YETİM DE ALACAK
Emeklinin dul ve yetimi de ödemeyi hissesi oranında alacak. Emekli olduktan sonra aylıkları kesilmeden memur olarak işe devam edenler de ikramiyeden yararlanamayacak. Meslek hastalığı, iş kazası sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara gelir bağlanmasına esas olan iş göremezlik derecesine göre ödeme yapılacak.

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