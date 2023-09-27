İkinci el araç almak için büyük fırsat ! 65 bin TL indirim

Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla yaptığı anlaşma kapsamında uygun finansman seçenekleri de yaratan platform, aynı zamanda kredi kartına 12 taksit seçeneği ve 25 bin TL’ye kadar takas avantajıyla sektörde fark yaratıyor.

Kredi faiz oranlarının artmasıyla birlikte araç sahibi olmak isteyenler uygun finansman sorunuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye’nin lider online ikinci el araç platformu VavaCars, otomobil sahibi olmak isteyenlere yönelik avantajlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Eylül ayında başlayan ve ikinci el araca erişimi kolaylaştıran kampanya kapsamında VavaCars platformu üzerinden araç satın alanlara, yüzlerce farklı modelde 65 bin liraya kadar uygulanan indirimlerden yararlanma imkanı tanınıyor. VavaCars, ekim aynında da bir süre daha devam edecek kampanyası dışında, finansman sorunu yaşayan müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor.