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İkinci El Araç Alım Satımlarda Yeni Kanun! Artık Zorunlu Olacak

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İkinci El Araç Alım Satımlarda Yeni Kanun! Artık Zorunlu Olacak
Taşıt kredilerindeki faiz oranlarındaki artış, otomobil piyasasını etkiliyor. Krediye erişimdeki zorluklar ve yüksek faizler, alıcıları olumsuz etkiliyor. Ancak önümüzdeki dönemde piyasanın toparlanması bekleniyor.

Faiz oranlarının dalgalanması, taşıt kredileri alanında önemli değişikliklere neden oluyor. Temmuz ayında uygulanan sınırlamalar nedeniyle bankaların kredi verme isteği azaldı. Bu nedenlerle, şu anda taşıt kredilerine erişim ve faiz oranları konusunda zorluklar yaşanıyor.

Kredi Faiz Oranları ve Kredi Tutarları

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  • 48 aya kadar vade seçeneğiyle 400 bin TL'ye kadar kullandırılan kredilerde faiz oranı %70'e ulaşıyor.
  • 36 ay vadede 400 bin TL ile 800 bin TL arası kullandırılan kredilerde faiz oranı %50.
  • 24 ay vadede 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arası kredilerde faiz oranı %30.
  • 12 ay vadede ise 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon TL arası kredilerde faiz oranı %20 seviyesinde bulunuyor.
  • Ancak 2 milyon TL'nin üzerindeki taşıt kredileri için bireysel kredi seçeneği bulunmuyor.

Yükselen Kredi Faizleri ve Otomobil Piyasası

Yükselen faiz oranları, otomobil fiyatlarının artmasına neden olarak finansman ihtiyacını artırıyor. Bu durum, kredi talebini olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda, düşük talep otomobil sektöründeki firmaları da etkiliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde koşulların daha iyi hale geleceği ve rahatlama sağlanacağına inanıyoruz.

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Piyasada Neler Oluyor?

Sıfır araçlarda bol miktarda stok bulunması ve krediye ulaşımın zorlaşması gibi nedenlerle otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Pandemi dönemi ve arz sorunlarının yaşandığı geçmişte otomobiller yatırım için cazip bir seçenek olarak görülüyordu. Ancak bu koşullar altında talep yükseldiğinde piyasa dengeleri bozuldu ve fiyatlar artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan önlemler ve stok fazlalığı, bu sorunları çözmeye yardımcı oldu. Fiyat artışları kontrol altına alındı ve piyasa düzeni sağlandı.

Krediye Erişim ve Sektörün Geleceği

Krediye ulaşmakta yaşanan zorluklar, reel kullanıcıları etkiledi. Şu anda talep düşük olsa da kayıt dışı ticaret yapan "al-satçılar"ın sektörden çekilmesi ve otomobilin yatırım çekiciliğini kaybetmesi önemli bir gelişme olarak görünüyor. Gelecekte şartların iyileşmesiyle krediye erişimde rahatlamanın beklendiği ve piyasanın daha sağlıklı bir şekilde devam edeceği bir dönem olacağına inanıyoruz.

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