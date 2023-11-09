İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz yılın 365 günü, durmadan devam edecek

Yerlikaya, Suphi Öner Öğretmenevi'nde basına kapalı düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Mersin" başlıklı güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantının ardından konuşan Yerlikaya, Mersin'in tarım, sanayi, turizm, ulaşım ve enerji gibi tüm sektörlerde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden olduğunu söyledi.

Yurt genelinde başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve asayiş olmak üzere operasyonların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Terör ve işbirlikçileriyle, suçta kibirlenenlerle, çetelerle, zehir tacirleriyle, halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz yılın 365 günü, gece gündüz durmadan devam edecek. 40 yıldır kardeşliğimize, birliğimize kasteden başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele bugün de amansız şekilde, duraksamadan devam ediyor. Bu mücadelemiz her zaman söylüyoruz; son terörist etkisiz hale getirilinceye, bu terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar devam edecek."

Yerlikaya, kentte 4 Haziran-1 Kasım'da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlara değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen 101 operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. 191 şüpheli gözaltına alınırken 60 kişi tutuklandı, 59 kişi hakkında adli kararı verildi. Ayrıca, eylem yapma hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi."

Öncelikli hedeflerinden birinin ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemek olduğunu dile getiren Yerlikaya, Mersin'de buna yönelik son 150 günde yapılan 9 operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 31'inin tutuklandığını, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini anlattı.

Uyuşturucu operasyonları

Bakan Yerlikaya, kentteki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de şunları aktardı:

"Teröristlerle arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerine de hayatı zehretmeye devam ediyoruz. Aynı dönemde ilimizde zehir tacirlerine yönelik 2 bin 533 operasyon düzenledik. Gözaltına alınan 2 bin 990 şüpheliden 230'u tutuklandı, 141 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 26 Ekim'de Mersin Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain yakalandı. Bu yakalama, emniyet birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonlar içerisinde miktar bakımından 5 Şubat 2019'da yine Mersin Limanı'nda ele geçirilen 615 kilogram kokain olayı sonrasında en büyük ikinci yakalamadır. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Altını çizerek ifade ediyorum ki ülkemize uyuşturucu zehrini sokmak isteyenlere hayatı zehir edeceğiz. Ticaretin göz bebeği, liman şehri Mersin'imizin helal ve meşru ticaretini lekelemek isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz."