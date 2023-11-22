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İBB’den evlilik desteği: Başvuranlara anında 7 bin TL

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İBB’den evlilik desteği: Başvuranlara anında 7 bin TL
İstanbul halkına 7 bin TL'lik ödeme müjdesi duyuruldu. Başvuruların başladığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yaklaşık 16 milyon vatandaşın ikamet ettiği bölgede başvuruda bulunanlara ödemeler yapılacak. İşte tüm detaylar...

İstanbul halkına 7 bin TL'lik ödeme müjdesi duyuruldu. Başvuruların başladığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yaklaşık 16 milyon vatandaşın ikamet ettiği bölgede başvuruda bulunanlara ödemeler yapılacak. İşte tüm detaylar...

O KİŞİLERE 7.000 TL DESTEK ÖDEMESİ

Sosyal medya üzerinden 16 milyona müjdeyi veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 bin TL ödeme vereceğini duyurdu. Yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca vatandaş geçim sıkıntısı derdine düşerken, o kişilere yardım eli uzatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımında ise evlilik hayali kuran çiftlere destek verileceği duyuruldu. Günümüze kadar 7 bin 135 çiftin yuva kurmasına yardımda bulunduğunu işaret eden Ekrem İmamoğlu, evlilik desteğinin tüm hızıyla sürdüğünü paylaştı. Evlilik desteğine başvuruda bulunmak için "İstanbul Senin" uygulamasını indirerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

BU ŞARTLARI SAĞLAYANIN HESABINA YATIYOR

Evlilik aşamasında ihtiyaçlarınızı sağlamak amacıyla sunulan bu desteğin şartları paylaşıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından detaylar verildi. Uygulamanın 7 aydır devam ettiğinin altını çizerek, 7 bin 135 çifte bu destek sağlandı. Evlilik hayali kuran çiftlere ise ayrılan bütçenin 7 ayın sonunda 50 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu. Evlilik desteğinden faydalanabilmek için yeni evlenecek çiftlerin sağlaması gereken şartlar şu şekilde;

  • Çiftin evlendikten sonra İstanbul'da oturmaya devam etmesi gerekiyor.
  • Evlenecek çiftin sosyal ekonomi kapsamında ihtiyaç sahibi olduklarının belgelemesi gerekiyor.
  • Başvurunun onaylanmasının ardından 3 ay içerisinde evlenilmesi gerekiyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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