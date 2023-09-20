Hyundai, Renault ve Opel Markalarında Dip Fiyat! Fiyatı Gören Duyan Koşuyor

Tabloya eklediğiniz 2023 model sıfır araç fiyatları için teşekkür ederim. Bu fiyatlar, Eylül ayı içerisinde ÖTV'siz olarak satın alınabilecek modelleri ve fiyatları göstermektedir. Aşağıda listelediğiniz araç modellerinin bazılarının fiyatları:

Renault Clio 2023 Modeli:

Joy 1.0 SCe 65 bg: 382.824 TL

Joy 1.0 TCe 90 bg: 396.759 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 426.805 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg: 401.851 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 444.398 TL

Renault Taliant 2023 Modeli:

Joy 1.0 Sce 65 bg: 376.388 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 422.680 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 444.907 TL

Opel Corsa 2023 Modeli:

1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance: 407.824 TL





Hyundai i10 2023 Modeli:

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 335.648 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 356.481 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 365.740 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 393.518 TL

Hyundai i20 2023 Modeli:

1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 398.148 TL

Eylül ayında ÖTV'siz olarak alınabilen bu modeller için belirtilen fiyatlar, otomobil alışverişi yapacak olanlar için faydalı bir rehber olabilir. Ancak fiyatlar zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel fiyatları ve kampanyaları kontrol etmek önemlidir.