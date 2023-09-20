Hyundai, Renault ve Opel Markalarında Dip Fiyat! Fiyatı Gören Duyan Koşuyor
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Eylül ayında ÖTV'siz satın alabileceğiniz 2023 model sıfır araçlar şimdi uygun fiyatlarla mevcut. Renault Clio, Taliant, Opel Corsa, Hyundai i10 ve i20 gibi modelleri keşfedin. Araç fiyatları 335.648 TL'den başlıyor. Bu fırsatları kaçırmayın!
Tabloya eklediğiniz 2023 model sıfır araç fiyatları için teşekkür ederim. Bu fiyatlar, Eylül ayı içerisinde ÖTV'siz olarak satın alınabilecek modelleri ve fiyatları göstermektedir. Aşağıda listelediğiniz araç modellerinin bazılarının fiyatları:
Renault Clio 2023 Modeli:
- Joy 1.0 SCe 65 bg: 382.824 TL
- Joy 1.0 TCe 90 bg: 396.759 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 426.805 TL
- Touch 1.0 TCe 90 bg: 401.851 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 444.398 TL
Renault Taliant 2023 Modeli:
- Joy 1.0 Sce 65 bg: 376.388 TL
- Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 422.680 TL
- Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 444.907 TL
Opel Corsa 2023 Modeli:
- 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance: 407.824 TL
Hyundai i10 2023 Modeli:
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 335.648 TL
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 356.481 TL
- 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 365.740 TL
- 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 393.518 TL
Hyundai i20 2023 Modeli:
- 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 398.148 TL
Eylül ayında ÖTV'siz olarak alınabilen bu modeller için belirtilen fiyatlar, otomobil alışverişi yapacak olanlar için faydalı bir rehber olabilir. Ancak fiyatlar zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel fiyatları ve kampanyaları kontrol etmek önemlidir.
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