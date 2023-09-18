Hyundai Bayon, Opel Corsa, Renault Clio ve Fiat Egea Fiyatlarında Dip Fiyat!

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, yüksek fiyatlarla başa çıkmalarına yardımcı olan bir imkan olarak devam ediyor. Ancak bu muafiyet, belirli kriterlere ve engel oranına sahip olan vatandaşlar için geçerli. Bu özel muafiyet hakkını kullanabilenler, sıfır kilometre araçlarını ÖTV ödemeden satın alma ayrıcalığına sahipler.

ÖTV muafiyeti hakkı kazanmak için en az yüzde 90 oranında engelli olma şartı bulunuyor. Bu engel durumunu belgeleyen vatandaşlar, ÖTV muafiyet hakkını kullanabilirler. Ancak bu hak bir kez kullanıldığında, bir sonraki kullanım için 5 yıl beklemek gerekiyor. Ayrıca, bu 5 yıl içinde satın alınan araçlar, ÖTV ödenmeden devlete satılamıyor. Bu sürenin sonunda ise araçlar istenildiği gibi satılabilir.

ÖTV muafiyeti hakkı olan vatandaşlar için sunulan indirimler oldukça etkileyici. İşte bazı araçların ÖTV muafiyeti sonrası fiyatları:

Fiat Egea Sedan: Orta seviye modeli olan araç, liste fiyatı olan 789.900 TL yerine ÖTV muafiyeti ile 440.000 TL'ye satılıyor. Citroen C3: Açıklanan fiyat listesine göre 809.900 TL'ye satılan bu araç, ÖTV muafiyeti ile 450.000 TL'ye iniyor. Skoda Fabia: Firma, Skoda Fabia'yı 889.900 TL fiyatla sunuyor. ÖTV muafiyeti kullanıldığında bu araç 495.000 TL'ye alınabiliyor. Dacia Sandero Stepway: Fiyat listesinde 874.000 TL olarak açıklanan bu araç, ÖTV muafiyeti sonrası 486.000 TL'ye düşüyor. Hyundai Bayon: Firma, Hyundai Bayon'u 915.000 TL fiyatla satıyor. Ancak ÖTV muafiyeti ile bu araç 510.000 TL'ye alınabiliyor. Renault Clio: Şu anda 826.900 TL'ye satılan Renault Clio, ÖTV muafiyeti hakkı olanlar için 460.000 TL'ye alınabiliyor. Opel Corsa: Opel'in en ekonomik modeli olan Corsa, 880.900 TL'ye satılıyor. Ancak ÖTV muafiyeti ile bu fiyat 490.000 TL'ye iniyor. Fiat Panda: Fiat Panda, 792.900 TL fiyatla sunuluyor, ancak ÖTV muafiyeti kullanıldığında bu fiyat 440.000 TL'ye düşüyor. Peugeot 208: ÖTV muafiyeti ile Peugeot 208'in fiyatı 997.000 TL'den 554.000 TL'ye iniyor. Ford Fiesta: Ford Fiesta, ÖTV muafiyeti etkisiyle 860.200 TL'den 478.000 TL'ye düşüyor. Ford Puma: ÖTV muafiyeti ile Ford Puma'nın fiyatı 978.700 TL'den 544.000 TL'ye iniyor.





Bu ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşların daha erişilebilir fiyatlarla sıfır kilometre araçlara sahip olmalarına olanak tanıyor ve onların yaşam kalitesini artırıyor. Ancak bu hakkın belirli kriterlere tabi olması, herkesin kullanamamasına yol açıyor ve bu nedenle sınırlı bir grup vatandaş için geçerli bir avantaj sunuyor. ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre araç sahibi olmak, Türkiye'deki otomobil alıcıları için önemli bir fırsat olarak devam ediyor.