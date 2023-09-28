Hyundai Bayon Ekim 2023 Fiyatları ve Özellikleri Tam Liste Yayınlandı!

Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkarmış ve 2020 yılında tanıtılan B-SUV model Hyundai Bayon'un üretimine 2021'de resmen başlamıştı.

Hyundai Bayon Özellikleri

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte satışa sunuluyor. İşte Bayon'un özellikleri:

Motor Seçenekleri

1.4 MPI Atmosferik Motor (100 bg): Giriş paketinde bulunan bu motor, 5 ileri manuel vites seçeneği sunuyor.

1.0 T-GDI Motor (100 bg): Bir üst basamakta bulunan bu motor, hafif hibrit versiyonuyla birlikte gelir ve isteğe göre akıllı manuel vites kutusu veya 7 ileri DCT çift kavrama ile tercih edilebilir.

Teknoloji

Hyundai Bayon, i20 ile paylaştığı altyapısı sayesinde bir dizi modern teknolojiye sahiptir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Dijital gösterge paneli

Multimedya ekranı

Direksiyon simidi

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi

Hyundai Bayon Fiyat Listesi - Eylül 2023

Hyundai, eylül ayında Bayon'un fiyatlarını güncelledi. İşte 2023 model yılı için Hyundai Bayon'un fiyatları:

1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel

Aralık: 419 bin 791 TL

Ocak: 452 bin TL

Şubat: 470 bin 500 TL

Mart: 550 bin 500 TL (2023 model yılı)

Nisan: 627 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 655 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 760 bin TL (2023 model yılı)

Temmuz: 840 bin TL (2023 model yılı)

Ağustos: 895 bin TL (2023 model yılı)

Eylül: 915 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik

Aralık: 447 bin 347 TL

Ocak: 511 bin TL

Şubat: 532 bin 500 TL

Mart: 622 bin TL (2023 model yılı)

Nisan: 662 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 684 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 790 bin TL (2023 model yılı)

Temmuz: 884 bin 678 TL (2023 model yılı)

Ağustos: 930 bin TL (2023 model yılı)

Eylül: 950 bin TL (2023 model yılı)





1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik

Aralık: 466 bin 903 TL

Ocak: 533 bin TL

Şubat: 555 bin 500 TL

Mart: 647 bin 500 TL (2023 model yılı)

Nisan: 690 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 725 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 845 bin TL (2023 model yılı)

Temmuz: 945 bin 695 TL (2023 model yılı)

Ağustos: 995 bin TL (2023 model yılı)

Eylül: 1 milyon 005 bin TL (2023 model yılı)

1.0 T-GDI 100 PS Style - DCT

Aralık: 537 bin TL

Ocak: 611 bin TL

Şubat: 636 bin 500 TL

Mart: 704 bin TL (2023 model yılı)

Nisan: 746 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 785 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 900 bin TL (2023 model yılı)

Temmuz: 1 milyon 001 bin TL (2023 model yılı)

Ağustos: 1 milyon 055 bin TL (2023 model yılı)

Eylül: 1 milyon 075 bin TL (2023 model yılı)

Hyundai Bayon, şık tasarımı ve çeşitli motor seçenekleriyle Türkiye otomobil pazarında önemli bir oyuncu olarak yerini koruyor. Bu makalede, Bayon'un özelliklerini ve güncel fiyatlarını inceledik.