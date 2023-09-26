Hurda Alımında Zam Rüzgarı: Güncel Hurda Fiyatları Ne Kadar Arttı?
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Son zamanlarda geri dönüşüm firmaları tarafından belirlenen hurda alım fiyatlarına ilişkin güncellemeler yapıldı. Özellikle demir, bakır, alüminyum ve krom gibi madenlerde hurda alım fiyatlarında ciddi zamlar gözlemlendi.
Son zamanlarda geri dönüşüm firmaları tarafından belirlenen hurda alım fiyatlarına ilişkin güncellemeler yapıldı. Özellikle demir, bakır, alüminyum ve krom gibi madenlerde hurda alım fiyatlarında ciddi zamlar gözlemlendi.
Hurda Piyasasında Fiyat Artışı
Son dönemlerde durgunluk yaşayan hurda alım fiyatlarına yeniden zam geldi. Piyasada belirgin bir hareketlilik hissediliyor. Geri dönüşüm firmaları tarafından yayınlanan fiyat listeleri, alım-satım işlemlerinde referans olarak kullanılıyor.
BAKIR HURDASI GÜNCEL FİYATLARI
|Hurda Tipi
|Fiyat (Türk Lirası)
|Soyma bakır hurdası
|204,30
|İmalat artığı lama bakır hurdası
|204,30
|Antigron kırma bakır hurdası
|202,30
|Ttr kırma bakır hurdası
|200,20
|Boyalı lama ve boru bakır hurdası
|187,50
|Kırkambar karışık bakır hurdası
|183,80
|Kırkambar bakır hurdası
|183,80
|Fosfor bronz hurdası
|195,60
|Bronz parça hurdası
|170,80
|Bronz talaşı hurdası
|151,80
|Sarı çubuk parçası
|126,20
|Sarı çubuk talaş hurdası
|126,20
|Sarı kırkambar hurdası
|123,40
|Sarı talaş hurdası
|123,40
|Alaşımlı sarı talaş hurdası
|104,90
DEMİR HURDASI GÜNCEL FİYATLARI
|Hurda Tipi
|Fiyat (Türk Lirası)
|Dkp hurda
|9,14
|İmalat artığı demir hurdası
|8,94
|Ekstra demir hurdası
|8,08
|Toplama demir hurdası
|7,71
|Talaş demir hurdası
|7,58
ALÜMİNYUM HURDASI GÜNCEL FİYATLARI
|Hurda Tipi
|Fiyat (Türk Lirası)
|Tel alüminyum hurdası
|56,00
|Levha araiş alüminyum hurdası
|47,50
|Ofset matbaa alüminyum hurdası
|50,00
|Jant alüminyum hurdası
|51,00
|Boyasız profil alüminyum hurdası
|45,60
|Profil alüminyum hurdası
|43,60
|Çinkolu kütük alüminyum hurdası
|41,70
|Tas tabak alüminyum hurdası
|40,80
|Piston alüminyum hurdası
|41,00
|Sert alüminyum hurdası
|35,00
|Kutu alüminyum hurdası
|27,50
|Radyatör alüminyum hurdası
|26,60
|Bakırlı radyatör alüminyum hurdası
|85,40
|Alüminyum talaşı hurdası
|26,60
KROM HURDASI GÜNCEL FİYATLARI
|Hurda Tipi
|Fiyat (Türk Lirası)
|430 kalite paslanmaz krom hurdası
|12,00
|201 kalite paslanmaz krom hurdası
|12,00
|304 kalite paslanmaz krom hurdası
|30,50
|316 kalite paslanmaz krom hurdası
|58,50
|310 kalite paslanmaz krom hurdası
|78,50
|202 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası
|12,00
|304 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası
|24,00
|316 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası
|52,50
|310 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası
|60,00
Kaynak:
Gündem