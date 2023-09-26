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Hurda Alımında Zam Rüzgarı: Güncel Hurda Fiyatları Ne Kadar Arttı?

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Hurda Alımında Zam Rüzgarı: Güncel Hurda Fiyatları Ne Kadar Arttı?
Son zamanlarda geri dönüşüm firmaları tarafından belirlenen hurda alım fiyatlarına ilişkin güncellemeler yapıldı. Özellikle demir, bakır, alüminyum ve krom gibi madenlerde hurda alım fiyatlarında ciddi zamlar gözlemlendi.

Son zamanlarda geri dönüşüm firmaları tarafından belirlenen hurda alım fiyatlarına ilişkin güncellemeler yapıldı. Özellikle demir, bakır, alüminyum ve krom gibi madenlerde hurda alım fiyatlarında ciddi zamlar gözlemlendi.

Hurda Piyasasında Fiyat Artışı

Son dönemlerde durgunluk yaşayan hurda alım fiyatlarına yeniden zam geldi. Piyasada belirgin bir hareketlilik hissediliyor. Geri dönüşüm firmaları tarafından yayınlanan fiyat listeleri, alım-satım işlemlerinde referans olarak kullanılıyor.

BAKIR HURDASI GÜNCEL FİYATLARI

Hurda TipiFiyat (Türk Lirası)
Soyma bakır hurdası204,30
İmalat artığı lama bakır hurdası204,30
Antigron kırma bakır hurdası202,30
Ttr kırma bakır hurdası200,20
Boyalı lama ve boru bakır hurdası187,50
Kırkambar karışık bakır hurdası183,80
Kırkambar bakır hurdası183,80
Fosfor bronz hurdası195,60
Bronz parça hurdası170,80
Bronz talaşı hurdası151,80
Sarı çubuk parçası126,20
Sarı çubuk talaş hurdası126,20
Sarı kırkambar hurdası123,40
Sarı talaş hurdası123,40
Alaşımlı sarı talaş hurdası104,90

DEMİR HURDASI GÜNCEL FİYATLARI

Hurda TipiFiyat (Türk Lirası)
Dkp hurda9,14
İmalat artığı demir hurdası8,94
Ekstra demir hurdası8,08
Toplama demir hurdası7,71
Talaş demir hurdası7,58

ALÜMİNYUM HURDASI GÜNCEL FİYATLARI

Hurda TipiFiyat (Türk Lirası)
Tel alüminyum hurdası56,00
Levha araiş alüminyum hurdası47,50
Ofset matbaa alüminyum hurdası50,00
Jant alüminyum hurdası51,00
Boyasız profil alüminyum hurdası45,60
Profil alüminyum hurdası43,60
Çinkolu kütük alüminyum hurdası41,70
Tas tabak alüminyum hurdası40,80
Piston alüminyum hurdası41,00
Sert alüminyum hurdası35,00
Kutu alüminyum hurdası27,50
Radyatör alüminyum hurdası26,60
Bakırlı radyatör alüminyum hurdası85,40
Alüminyum talaşı hurdası26,60

KROM HURDASI GÜNCEL FİYATLARI

Hurda TipiFiyat (Türk Lirası)
430 kalite paslanmaz krom hurdası12,00
201 kalite paslanmaz krom hurdası12,00
304 kalite paslanmaz krom hurdası30,50
316 kalite paslanmaz krom hurdası58,50
310 kalite paslanmaz krom hurdası78,50
202 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası12,00
304 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası24,00
316 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası52,50
310 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası60,00

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