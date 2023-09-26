Hurda Alımında Zam Rüzgarı: Güncel Hurda Fiyatları Ne Kadar Arttı?

Son zamanlarda geri dönüşüm firmaları tarafından belirlenen hurda alım fiyatlarına ilişkin güncellemeler yapıldı. Özellikle demir, bakır, alüminyum ve krom gibi madenlerde hurda alım fiyatlarında ciddi zamlar gözlemlendi.

Hurda Piyasasında Fiyat Artışı

Son dönemlerde durgunluk yaşayan hurda alım fiyatlarına yeniden zam geldi. Piyasada belirgin bir hareketlilik hissediliyor. Geri dönüşüm firmaları tarafından yayınlanan fiyat listeleri, alım-satım işlemlerinde referans olarak kullanılıyor.

BAKIR HURDASI GÜNCEL FİYATLARI

Hurda Tipi Fiyat (Türk Lirası) Soyma bakır hurdası 204,30 İmalat artığı lama bakır hurdası 204,30 Antigron kırma bakır hurdası 202,30 Ttr kırma bakır hurdası 200,20 Boyalı lama ve boru bakır hurdası 187,50 Kırkambar karışık bakır hurdası 183,80 Kırkambar bakır hurdası 183,80 Fosfor bronz hurdası 195,60 Bronz parça hurdası 170,80 Bronz talaşı hurdası 151,80 Sarı çubuk parçası 126,20 Sarı çubuk talaş hurdası 126,20 Sarı kırkambar hurdası 123,40 Sarı talaş hurdası 123,40 Alaşımlı sarı talaş hurdası 104,90

DEMİR HURDASI GÜNCEL FİYATLARI

Hurda Tipi Fiyat (Türk Lirası) Dkp hurda 9,14 İmalat artığı demir hurdası 8,94 Ekstra demir hurdası 8,08 Toplama demir hurdası 7,71 Talaş demir hurdası 7,58

ALÜMİNYUM HURDASI GÜNCEL FİYATLARI

Hurda Tipi Fiyat (Türk Lirası) Tel alüminyum hurdası 56,00 Levha araiş alüminyum hurdası 47,50 Ofset matbaa alüminyum hurdası 50,00 Jant alüminyum hurdası 51,00 Boyasız profil alüminyum hurdası 45,60 Profil alüminyum hurdası 43,60 Çinkolu kütük alüminyum hurdası 41,70 Tas tabak alüminyum hurdası 40,80 Piston alüminyum hurdası 41,00 Sert alüminyum hurdası 35,00 Kutu alüminyum hurdası 27,50 Radyatör alüminyum hurdası 26,60 Bakırlı radyatör alüminyum hurdası 85,40 Alüminyum talaşı hurdası 26,60

KROM HURDASI GÜNCEL FİYATLARI