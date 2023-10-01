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Hükümetten Üniversite Öğrencilerine Büyük Kıyak! Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

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Hükümetten Üniversite Öğrencilerine Büyük Kıyak! Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
Çorum Belediye Başkanı Dr. Prof. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi öğrencilerine müjdeyi verdi: Artık ücretsiz ulaşım imkanı! Öğrencilere destek için atılan bu adım, eğitimlerini daha kolay ve ekonomik hale getirecek.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Prof. Halil İbrahim Aşgın, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere müjdeli bir haber veriyor. Başkan Aşgın, 2 Ekim Pazartesi gününden itibaren Hitit Üniversitesi öğrencilerinin yeni eğitim döneminde ücretsiz ulaşım hizmetlerinden faydalanabileceğini duyurdu.

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Ücretsiz Ulaşım Hizmetleri Başlıyor

Hitit Üniversitesi öğrencileri, 2 Ekim Pazartesi günü itibariyle ücretsiz toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabilecekler. Bu önemli proje, 1 Ekim tarihinde başlayarak öğrencilere kapılarını açıyor. Ücretsiz ulaşımdan yararlanmak isteyen öğrenciler, sadece toplu taşıma kartlarını almaları gerekecek.

Öğrencilere Destek Veren Bir Belediye

Bu önemli adımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, aynı zamanda tüm öğrencilere başarılar diledi. Başkan Aşgın, "Binlerce yıldır medeniyeti besleyen dünyanın merkezi Çorum Hitit Üniversitesi'ne hoş geldiniz." şeklinde duygularını ifade etti.

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Çorum Belediye Başkanı Dr. Prof. Halil İbrahim Aşgın, öğrencilerin eğitim dönemlerini daha kolay ve ekonomik bir şekilde geçirebilmeleri için bu önemli adımı attı. Ücretsiz ulaşım hizmeti, öğrencilere ekonomik bir rahatlama sağlarken, aynı zamanda şehirdeki toplu taşıma kullanımını artırarak çevreye de olumlu katkılar sunacak.

Başkan Aşgın'ın bu tür projeleri, Çorum'un eğitim seviyesini yükseltmek ve öğrencilere destek olmak amacıyla gösterdiği kararlılığın bir yansımasıdır. Geleceğin liderleri olan öğrenciler, artık eğitimlerine daha kolay ve erişilebilir bir şekilde devam edebilecekler. Bu adım, Çorum şehrinin eğitim alanındaki gelişimine büyük bir katkı sağlayacaktır.

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Çorum Belediye Başkanı Dr. Prof. Halil İbrahim Aşgın'ın öğrencilere yönelik bu olumlu hamlesi, şehirde eğitimin ve gençlerin desteklenmesine yönelik gösterilen örnek bir çabadır. Ücretsiz ulaşım hizmeti, öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak adına büyük bir önem taşıyor. Başkan Aşgın'ın bu tür projeleri, Çorum şehrinin geleceğe daha güçlü ve eğitim odaklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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