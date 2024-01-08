Hükümetten Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına 7550 TL Kefilsiz Şartsız Ödeme! Başvuru Şartları ve Detaylar

Gaziantepli vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşlarının güncel durumu hakkında bilgi almak istiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte evde bakım maaşlarının miktarı netleşti. Gaziantep'te evde bakım maaşı ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar.

Evde Bakım Maaşı İle İmkansızı Mümkün Kılma

Gaziantep'te evde bakım maaşı, hane halkları için önemli bir gelir kaynağıdır ve yeni enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. Aralık ayında aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 enflasyon oranı gerçekleşti. Bu gelişme, memur maaşlarına uygulanacak zam oranını da kesinleştirdi.

Evde Bakım Maaşı Artışıyla Rahatlama

Temmuz 2023'te 5.098 lira olan evde bakım maaşı, Ocak 2024'te 7.609 liraya kadar yükselecek. Bu artış, bakıma muhtaç bireyleri evde bakan aileler için önemli bir rahatlama sağlayacak.

Ödeme Tarihleri ve Esneklik

Evde bakım maaşı, Gaziantep'teki vatandaşlara her ayın 14'ünde ödenmektedir. Ancak ödeme tarihleri değişkenlik gösterebilir ve bazen ödemeler, ayın 12'si veya 13'ü gibi daha erken tarihlerde hesaplara aktarılabilir. Böylece Gaziantep'teki aileler, sağlanan bu destek sayesinde finansal anlamda daha büyük bir nefes alacaklar.