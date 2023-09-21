Hükümetten Öğrencilere Son Karar! Toplu Taşıma 9 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak

Nilüfer Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının ikinci oturumunda, ilçedeki üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir karar aldı. Meclis, Nilüfer ilçesinde ikamet eden ve Bursa'daki üniversitelerde eğitim gören 2 bin öğrenciye ulaşım desteği sağlayacak bir kampanyayı onayladı.

Ücretsiz Ulaşım Kartı ile Tasarruf Edin!

Bu karara göre, Ekim 2023 ile Haziran 2024 arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Nilüfer Belediyesi, bu öğrencilere Burulaş öğrenci abonman kartı desteği sunacak. Bu özel kartlar sayesinde öğrenciler, kısa hatlar dahil olmak üzere toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Kampanyadan faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Sosyal Hizmetler Bürosu'na başvuruda bulunmaları gerekecek.

Başkan Erdem'den Önemli Açıklama

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilk etapta 2 bin öğrencinin bu hizmetten faydalanabileceğini ve talebin artması durumunda Meclis tarafından yeni bir karar alınabileceğini belirtti. Bu adımın, üniversite öğrencilerine ekonomik destek sağlayarak eğitimlerini daha kolay ve erişilebilir bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmayı amaçladığını vurguladı.

Turizme Canlılık Getirecek Proje

Nilüfer Belediye Meclisi'nde gündeme gelen bir diğer önemli proje ise Fadıllı Mahallesi'nin Uluabat Gölü kenarında gerçekleştirilecek. Bu proje, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Projeyi değerlendiren Başkan Turgay Erdem, proje tamamlandığında vatandaşların daha modern bir alan ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebileceklerini belirtti. Göl kenarında yapılacak yenileme çalışmalarının yanı sıra lavanta dikimi ve bostan oluşturma gibi çevre düzenlemeleriyle bölgeye yeni bir çehre kazandırılacak. Aynı zamanda, göl turizmi ve tekne gezisi gibi aktivitelere de öncülük edeceklerini ifade etti.