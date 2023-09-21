  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Hükümetten Öğrencilere Son Karar! Toplu Taşıma 9 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak

Hükümetten Öğrencilere Son Karar! Toplu Taşıma 9 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak

Yayınlanma:
Hükümetten Öğrencilere Son Karar! Toplu Taşıma 9 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak
Nilüfer Belediye Meclisi, üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım kartı desteği sağlayarak ekonomik destek sunuyor. Bu kampanya ile öğrenciler toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecekler. Başkan Turgay Erdem, projenin bölge turizmine de canlılık getireceğini belirtti.

Nilüfer Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının ikinci oturumunda, ilçedeki üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir karar aldı. Meclis, Nilüfer ilçesinde ikamet eden ve Bursa'daki üniversitelerde eğitim gören 2 bin öğrenciye ulaşım desteği sağlayacak bir kampanyayı onayladı.

Ücretsiz Ulaşım Kartı ile Tasarruf Edin!

Bu karara göre, Ekim 2023 ile Haziran 2024 arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Nilüfer Belediyesi, bu öğrencilere Burulaş öğrenci abonman kartı desteği sunacak. Bu özel kartlar sayesinde öğrenciler, kısa hatlar dahil olmak üzere toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Kampanyadan faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Sosyal Hizmetler Bürosu'na başvuruda bulunmaları gerekecek.

topluu.jpg

Başkan Erdem'den Önemli Açıklama

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilk etapta 2 bin öğrencinin bu hizmetten faydalanabileceğini ve talebin artması durumunda Meclis tarafından yeni bir karar alınabileceğini belirtti. Bu adımın, üniversite öğrencilerine ekonomik destek sağlayarak eğitimlerini daha kolay ve erişilebilir bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmayı amaçladığını vurguladı.

toplu.jpg

Turizme Canlılık Getirecek Proje

Nilüfer Belediye Meclisi'nde gündeme gelen bir diğer önemli proje ise Fadıllı Mahallesi'nin Uluabat Gölü kenarında gerçekleştirilecek. Bu proje, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Projeyi değerlendiren Başkan Turgay Erdem, proje tamamlandığında vatandaşların daha modern bir alan ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebileceklerini belirtti. Göl kenarında yapılacak yenileme çalışmalarının yanı sıra lavanta dikimi ve bostan oluşturma gibi çevre düzenlemeleriyle bölgeye yeni bir çehre kazandırılacak. Aynı zamanda, göl turizmi ve tekne gezisi gibi aktivitelere de öncülük edeceklerini ifade etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
BAĞCILAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
BAĞCILAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Gündem
Toyota C-HR Hybrid Yeni Görünümü ile Dikkatleri Üzerine Çekti! Fiyat ve Özellikleri Açıklandı
Toyota C-HR Hybrid Yeni Görünümü ile Dikkatleri Üzerine Çekti! Fiyat ve Özellikleri Açıklandı
Emekli Maaşınız İçin Hemen Akbank Bankalarına Koşun! 25.000 TL Promosyon Fırsatı
Emekli Maaşınız İçin Hemen Akbank Bankalarına Koşun! 25.000 TL Promosyon Fırsatı
Aile Bakanlığı Her Bir Çocuğu Olan Aileye 5.000 TL Ödeme Yapacak! Başvuru Şartları Neler?
Aile Bakanlığı Her Bir Çocuğu Olan Aileye 5.000 TL Ödeme Yapacak! Başvuru Şartları Neler?
Altın Fiyatları İçin Rekor Gün! Gram Altın 4.000 TL'yi Geçti
Altın Fiyatları İçin Rekor Gün! Gram Altın 4.000 TL'yi Geçti
Dacia Duster Türkiye Fiyatı Dibi Gördü! Sıfır Fiyatı 150.000 TL İndirime Girdi
Dacia Duster Türkiye Fiyatı Dibi Gördü! Sıfır Fiyatı 150.000 TL İndirime Girdi
Erdoğan Ev Hanımlarına Müjdeyi Verdi! Devletten 1870 TL Ödeme Alacaklar
Erdoğan Ev Hanımlarına Müjdeyi Verdi! Devletten 1870 TL Ödeme Alacaklar
5 LT Ayçiçek Yağı Migros Marketlerde 59,90 TL! Stoklar Sınırlı
5 LT Ayçiçek Yağı Migros Marketlerde 59,90 TL! Stoklar Sınırlı