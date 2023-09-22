Hükümetten İşsizlere İşsizlik Maaşı Müjdesi! Her Ay Kesintisiz 2810 TL Ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemek amacıyla sosyal yardım miktarlarını artırdı. Engelli, yaşlı ve işsiz vatandaşların yanı sıra pek çok kesime yönelik yapılan bu mali yardımlar, hayatlarına olumlu etki sağlıyor.

Engellilere Yapılan Yardımlar Artıyor

Geçtiğimiz yıl engellilere 1.840 TL ödenirken, 2023 yılı itibarıyla bu rakam 2.811 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme sayesinde engellilerin gelirlerinde neredeyse %50 oranında bir artış yaşandı. Bu artış, engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye önemli bir katkı sağlıyor.





Engelli İstihdamını Teşvik Eden Bir Adım

Ayrıca, Bakanlık engellilerin istihdamını teşvik etmek adına önemli bir adım attı. Artık engelli bireyleri istihdam eden işverenlere aylık 2.811 TL ödeme yapılacak. Bu sayede engellilerin gelir seviyeleri artarken, çalışma hayatlarına katılımları da kolaylaşacak.

Toplumsal Hayata Katılımı Destekleme Kararı

Bakanlık, engellilerin toplumsal hayata katılımlarını teşvik etmek amacıyla işverenlere bu tutarda ödeme yapmaya başlayacak. Bu düzenleme ile binlerce dar gelirli aile ekonomik anlamda büyük bir destek almış olacak. Vatandaşlar, artan bu destek ödemelerini her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılacak.





Uzman Görüşü

Uzmanlar, bu düzenleme ile en az 150 bin ailenin olumlu etkileneceğini belirtiyor. Vatandaşlar artık daha güvenilir bir geleceğe sahip olacaklar. Bakanlığın aldığı bu karar, tüm engelli vatandaşlarımızı sevindirdi. Bu artış, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standartlarını yükseltme konusunda önemli bir adımdır.

Bu önemli düzenlemelerle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya ve daha iyi bir gelecek sunmaya devam ediyor. Bu yardımlar, toplumsal dayanışmamızı daha da güçlendiriyor.