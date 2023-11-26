Hükümetten Erken Emeklilik Müjdesi! Bunu Yapanlar Yarın Emekli Olacak

Türkiye'de emeklilik sistemi, birçok çalışan için zorlu bir süreç sunmaktadır. Özellikle EYT imkanına sahip olmayan bireyler, emekli olabilmek için yüksek şartlarla karşılaşabilmektedir. Ancak SGK sistemi içinde erken emeklilik imkanı bulunmaktadır. Bu avantajlı emeklilik hakkından kimlerin faydalanabileceği konusunu SGK açıkladı.

Çalışan Anneler İçin Özel Durum Uygulaması

Kadınların iş hayatında yer alması, gelişmiş toplumlarda büyük önem taşımaktadır. SGK, özellikle çalışan anneler için özel bir durum uygulaması başlatmıştır. Eğer bir çalışan annenin engelli bir çocuğu varsa, emeklilik süreci kolaylaştırılmaktadır. Engelli çocuğa sahip anneler için emeklilik şartları esnetilmektedir. Bu uygulama, SGK tarafından özel bir formülle gerçekleştirilmektedir.

Prim Desteği: Engelli Çocuğa Sahip Çalışan Anneler İçin Avantajlı Bir Fırsat

Engelli çocuğa sahip olan çalışan anneler, emeklilik döneminde SGK'dan prim desteği almaktadır. Bu destek, belirli bir formüle dayanmaktadır. Emeklilik zamanında yapılan hesaplamalar sonucunda, çalışan annenin toplam prim gün sayısı artmaktadır. SGK, bu kişilere toplam prim gün sayısının dörtte biri oranında prim desteği vermektedir. Örneğin, 5.000 prim gün sayısına sahip bir çalışan anne, engelli çocuğa sahipse SGK tarafından 1250 prim günü ek olarak verilmektedir. Böylece toplam prim gün sayısı 6250 gün olmaktadır.

Erken Emeklilik İmkanı: Engelli Çocuğun Bakımıyla ilgili Özel Durumlar

Çalışan annenin engelli çocuğu, başkalarının bakımına muhtaç bir seviyede ise SGK, erken emeklilik imkanını sunmaktadır. Bu durumda, toplam prim gün sayısının dörtte biri kadar emeklilik yaşı düşürülmektedir. Örneğin, 5.000 prim gününe sahip bir çalışan anne, engelli çocuğunun bakımına muhtaçsa, emeklilik yaşı 1250 gün geri çekilmektedir. Bu durum, yıllarca emeklilik için beklemeyi ortadan kaldırmaktadır.

Emeklilik Hesaplaması: Prim Desteğiyle Erken Emeklilik Avantajı

Engelli çocuğa sahip bir çalışan annenin 5800 prim günü olduğunda, SGK bu kişiye 1450 gün prim desteği sağlamaktadır. Böylece toplam prim gün sayısı 7250 olmaktadır. Emeklilik prim şartları tamamlandığında, yaş şartına bakılmaktadır. Bu durumda, emeklilik yaşı da 1450 gün geri çekilecektir. Örneğin, 58 yaşında emekli olması gereken bir çalışan anne, bu avantajla yaklaşık 4 yıl erken emekli olma imkanına sahip olmaktadır. 54 yaşında emeklilik hakkını elde etmiş olmaktadır.