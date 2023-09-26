Hükümetten Emeklilere ve Memurlara Son Dakika Kararı! Zamlarla İlgili Detaylar Duyuruldu

Viranşehir Kaymakamlığı ve bağlı kuruluşlarındaki kamu çalışanları için promosyon anlaşması sonunda resmiyet kazandı. Bu anlaşma, Viranşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Viranşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Viranşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli ile Güvenlik Korucuları için maaşlarını alacakları bankaların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Promosyon İhalesini Kazanan Bankalar

Promosyon ihalesinin sonucunda, Viranşehir Kaymakamlığı ve bağlı kuruluşlarının personellerinin banka promosyonlarını dağıtacak bankalar belli oldu. İhaleyi kazanan bankalar arasında öne çıkanlar şunlar:

Akbank Viranşehir Kaymakamlığı Personeli İçin Seçildi

Viranşehir Kaymakamlığı ve bağlı kuruluşların personelleri için banka promosyon ihalesini kazanan banka, yüksek teklifiyle Akbank oldu. Akbank, 13 bin TL'lik teklif ile bu önemli ihaleyi kazanarak Viranşehir Kaymakamlığı personelinin promosyon ödemelerini yapacak banka olarak seçildi.

Güvenlik Korucuları İçin Ziraat Bankası Tercihi

Güvenlik Korucuları için ayrı bir ihale düzenlendi ve en yüksek teklifi sunan banka Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası, 3.600 TL'lik teklifi ile Güvenlik Korucularının promosyonlarını dağıtma hakkını kazandı.

Tüm Bankalar İhaleye Katıldı

Viranşehir'deki tüm bankalar, promosyon ihalesine davet edildi ve katıldı. İlçe Kaymakamı Sn. Önder Koç, ihaleye katılan bankaların şube müdürlerine teşekkür ederek, ihaleyi kazanan Akbank ve Ziraat Bankası'nın müdürlerini tebrik etti. Bu promosyon ödemeleri, Viranşehir bölgesindeki kamu çalışanları ve Güvenlik Korucuları için olumlu bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Viranşehir Kaymakamlığı ve bağlı kuruluşları için yapılan promosyon anlaşması, Akbank ve Ziraat Bankası'nın ihaleyi kazanmasıyla sonuçlandı. Bu anlaşma, Viranşehir bölgesindeki kamu çalışanlarına ve Güvenlik Korucularına ekonomik olarak olumlu bir katkı sağlayacak gibi görünüyor.