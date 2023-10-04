Hükümetten Emeklilere Son Dakika Müjdesi! Ek Zam İçin Tarih Verildi

Meclis'in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte ekonomiye ilişkin düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar sürerken, bu düzenlemelerin son halini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine geleceği öngörülüyor. Ekonomi yönetimi, bütçe ve Kalkınma Planı hazırlıklarını tamamlayacak, bu bütçeler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ve ardından Genel Kurul'da görüşülecek.

Emekli Maaşı Zammı Gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "Yılbaşından önce emekli maaşı zammı müjdesi olur mu?" sorusuna "İnşallah" şeklinde yanıt verdi. Bu açıklamanın ardından emekliye ek zam konusu yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7.500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emekli için aylıklarına refah payı eklemeyi planlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıklarına kademeli zam yapılması öngörülüyor. Daha düşük aylık alan emeklilere daha yüksek oranda zam yapılması planlanıyor. Kademeli zam oranları 7.500-10.000, 10.000-15.000, 15.000-20.000 ve 20.000 TL üzerine göre belirlenecek.

Küçük Esnaf ve Çiftçilere Prim Yükünün Azaltılması

Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ve çiftçinin prim yükünü azaltacak bir yasal düzenleme de Meclis'e sunulacak. Küçük esnafın emekliliği için gereken gün sayısı 7.200'ye düşürülerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Ayrıca, Bağ-Kur'da kısmi emeklilik için gereken gün sayısı da azaltılacak.

Ev Kadınlarının Emekliliği İçin Destek

Ev kadınlarının emekliliği için de destek sağlanacak. Ev kadınlarının emekliliği özellikle çocuk sayısına göre esnetilecek. Devlet, isteğe bağlı olarak ödenen primlerin üçte birini karşılayacak ve ev kadınları emeklilik hakkı kazanabilecekler. Ayrıca, ev kadınları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Meclis'in yeni yasama yılında ekonomiye yönelik bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi, çalışanlar, emekliler ve küçük esnaf için önemli bir gelişme olacak. Bu düzenlemelerin tam olarak nasıl uygulanacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği ise yakından takip edilecek konular arasında bulunuyor.