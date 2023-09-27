Hükümetten Ekmek 4 TL Olacak Açıklaması! O Günden İtibaren Fiyatlar Gerileyecek

Ekim ayı öncesinde belediyelerin en çok merak edilen projeleri arasında eğitim destekleri yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2023-2024 eğitim öğretim dönemine 11 Eylül itibariyle başlamasının ardından, farklı kademede eğitim gören öğrencilere sağlanacak yardımlara ilişkin belediyelerin resmi internet sitelerinden ya da sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bilgi verilirken, farklı sektörlerdeki çalışmalara ilişkin de duyurular geliyor.

İnegöl Belediyesi: Eğitime Destek ve 4 TL'lik Ekmek Satışı

Bu çerçevede, İnegöl Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği '81 ilde 81 ekmek fırını projesi' kapsamında Hacı Selim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fırını hizmete girdi. Okulda üretilen ekmekler 4 TL'den satışa sunulacak.

Ekmek Fırını Projesi: Ekonomik Katkı ve Eğitim İşbirliği

Söz konusu ekmek satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Milli Eğitim Bakanlığımız 81 ilde 81 fırın projesini başlatmıştı. Bunlar farklı şehirlerde uygulanmaya devam ediyor. İnegöl’ümüzde de Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Bakanlığımız destekleriyle kurulan ekmek fırınımızı bugün açıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak bizler de okulumuza ve öğrencilerimize destek olabilmek adına eksiklerin giderilmesi için desteklerde bulunduk.

Okulun Eğitim ve Beslenme Hizmetleri

Okulumuzda zaten çok değerli çalışmalar yapılıyordu. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında okulumuz her gün 1500 kişilik yemek üretimi gerçekleştirerek taşıma sistemle çalışan okullara dağıtıyordu. Ekmek üretiminde de 3100 adet roll ekmek üretiyorlar. Biz buna normal somun ekmek üretiminin de dahil edilmesini istemiştik. Bugün itibariyle ilk etapta 1000 adet ekmek üretimi başladı.”

Sonuç: İnegöl Belediyesi'nin Eğitim ve Ekonomiye Katkısı

İnegöl Belediyesi'nin eğitim ve ekonomiye katkısı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın projelerine verdiği destekle somutlaşıyor. 4 TL'lik ekmek satışı, hem öğrencilere ekonomik fayda sağlayacak hem de okulun eğitim hizmetlerini güçlendirecektir. Bu tür işbirlikleri, yerel yönetimlerin toplumlarına sağladığı değeri artırırken, eğitim sektörünün gelişimine de katkıda bulunuyor. İnegöl Belediyesi'nin bu örnek projesi, diğer belediyeler için de ilham kaynağı olabilir.