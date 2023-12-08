Hükümetten Doğalgaz Yardım Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Bu Kışı Sıcacık Geçireceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yapılan doğalgaz tüketim desteği zamlarıyla ilgili açıklamalar, vatandaşları harekete geçirdi. Artık herkes "2023'te doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu sormaya başladı. İşte detaylar...

Doğalgaz Yardımı Başvuru Ekranı 2023: Ne Kadar Yardım Alabilirsiniz?

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, doğalgaz tüketim desteği düzenli sosyal yardım programlarına dahil edildi. Yıllık ödeme miktarı 900 ila 2 bin 500 lira arasından 1.500 ila 3 bin 500 liraya çıkarıldı. Ancak, başvuru yapmadan önce bilmeniz gereken şartlar var.

Başvuru Şartları: Kimler Başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından yararlanmak için başvuru sahibinin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak,

E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunmak,

İkamet edilen ilçe veya beldeye doğal gaz arzı sağlanıyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

Ödenecek faturanın mesken abone grubuna ait olması,

SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

e-Devlet Doğalgaz Tüketim Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvuru sayfasına girerek başvurularını iletebilirler. Doğal gaz yardımı ödemeleri PTT kartlarına yapılıyor ve başvuru sonucunda hak sahibi olanlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten faydalanabiliyor.

Doğalgaz Desteği Ödemeleri: Ne Zaman Yapılır?

Bu yılın son 3 ayı ve gelecek yılın ilk 3 ayı içinde yapılacak doğalgaz desteği ödemeleri, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler, ihtiyaç sahiplerinin maddi desteklerini karşılamak adına önemli bir adım.

SYD Vakfı Başvuru Sonuçları ve Ayrıntıları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımlarına başvurmak isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek başvurularını tamamlayabilirler. Vakıf değerlendirme süreci genellikle birkaç hafta sürse de, yoğunluk durumunda bu süre uzayabilir. Başvuru sonuçları, SMS ile bildirilmesinin yanı sıra e-Devlet platformunda da yayımlanacak.

Artık Bakanlık yardımlarına e-devlet üzerinden başvurmak mümkün. Başvurularınızı bu linkten gerçekleştirebilir ve ihtiyacınız olan yardımları seçerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden uygun bir ücret karşılığında temin edebilirsiniz.