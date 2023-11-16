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Hükümetten Doğalgaz Faturalarına Yüzde 70 Destek Ödemesi! Başvuru Şartları ve Detaylar

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Hükümetten Doğalgaz Faturalarına Yüzde 70 Destek Ödemesi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Aydınç, faturasını düşürmek isteyenlere güvenilir kombi bakımı yapmalarını ve doğalgaz kullanımına dikkat etmelerini öneriyor. Yanlış inançlardan kaçınılmalı ve kombi bakımı için güvenilir firmalar tercih edilmelidir. Unutmayın, doğru adımlarla kışın sıcaklığınızı artırabilir ve faturalarınızı düşürebilirsiniz.

Türkiye, bu yıl son yılların en sıcak Ekim ayını yaşarken, havaların hızlı bir şekilde soğumasıyla birlikte doğalgaz ve elektrik faturaları vatandaşları endişelendirmeye başladı. Eskişehir'de doğal gaz tesisatçısı ve kombi tamircisi olan Ateş Aydınç, kış mevsimi öncesinde yüksek faturalardan kaçınmanın yollarını açıklıyor.

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Kombi Bakımları Önemli: İşte Tasarruf Yolları

Aydınç, doğalgazı ekonomik bir şekilde kullanmanın püf noktalarını paylaşıyor. Kombi bakımlarının havalar soğumadan önce yapılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, kombi evde yokken kapatmanın doğalgaz tasarrufu sağlayıp sağlamadığını ve doğalgaz faturasını düşürmenin yollarını ele alıyor.

Güvenilir Kombi Bakımı Şart!

Son zamanlarda yasa dışı kombi tesisatçılarının arttığına dikkat çeken Aydınç, vatandaşları bu tür kişilere güvenmemeleri konusunda uyarıyor. Mevcut arızaların tamir edilmeyebileceğini veya fazla ücret alınabileceğini belirtiyor.

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Petek Sayısı ve Kombi Performansı

Çalıştırılan petek sayısının kombi performansını etkilediğini vurgulayan Aydınç, az sayıda yanan peteğin sıcaklığı kontrol edemeyeceğini ve kombiyi sürekli çalıştırarak faturayı artırabileceğini söylüyor.

Kombi Bakımı Faturayı Düşürür mü?

Aydınç, yıllık kombi bakımlarının aksatılmaması gerektiğini belirtiyor. Soğuk havalarda meydana gelebilecek arızaların vatandaşları zor durumda bırakacağını ifade eden Aydınç, kombi bakımının faturayı düşürmede etkili olduğunu vurguluyor.

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Petek Temizliği ve Yanlış İnançlar

Bazı kişilerin her sene petekleri yıkatma eğilimine karşı çıkan Aydınç, bu uygulamanın peteklere zarar verebileceğini ve doğru olmadığını savunuyor. Ayrıca, kullanılmayan odalardaki petekleri kapatmanın kombi performansını düşürmediğini, aksine daha fazla çalışmasına neden olduğunu açıklıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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