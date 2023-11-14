Hükümetten Bu Şartları Yerine Getiren Herkese 40.000 TL Destek Ödemesi Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar

Gelir seviyesi düşük ve geliri olmayan vatandaşlara sağlanan destek imkanları son zamanlarda önemli bir artış gösteriyor. Bakanlık, afet mağdurlarına yönelik yeni projelerle dar gelirli ve geliri olmayan vatandaşlara destek sağlama yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor. Bu günlerde her bir destek ödemesinin ayrı bir önem taşıdığı bu dönemde, Bakanlık tarafından afet sebebiyle mağdur olanlara barınma yardımı ve ev eşyası zararı yardımı adı altında destek ödemeleri yapılacağı duyuruldu. Detaylar yazımızda...

Afetzedelere Yönelik Müjdeli Haber: Bakanlık'tan Destek Açıklaması

Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sunulan sosyal destek ödemelerini hız kesmeden sürdürürken, Bakanlık, yangın, sel, deprem, kar heyelanı, kaya düşmesi, teknolojik ya da insan kaynaklı afetler sebebiyle evi veya eşyaları maddi anlamda etkilenen afetzedelere destek ödemesi yapılacağı konusunda bilgi verdi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, afet sebebiyle mağdur olan ailelere barınma yardımı ve ev eşyası zararı yardımı yapılacak. Ayrıca, afetzedelere ev bakım-onarımı, betonarme ev yapımı yardımı, prefabrik ev yapımı yardımı ve eşyaların alınması için ayni ya da nakdi yardımlar da yapılacak.

Destekler ve Ödemeler: Detaylar İle İlgili Bilgiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaçlık durumuna bakılmadan gerçekleştirilecek destek ödemelerini 3.294 sayılı kanuna göre belirledi. Bu kapsamda yapılan destek ödemeleri şu şekilde sıralanıyor.

Ev onarımları için 75.000 TL'ye kadar,

Prefabrik ev yapımı adı altında 150.000 TL'ye kadar,

Betonarme ev yapımı için 200.000 TL'ye kadar,

Yangın, sel, deprem, kar, heyelan, kaya düşmesi, teknolojik ya da insan kaynaklı afetler sebebiyle evi ya da eşyaları zarar gören ailelere 50.000 TL'ye kadar maddi destek imkanı sunulacak.

Daha Fazla Bilgi İçin:

İhtiyaç sahibi aileler, Bakanlık tarafından sunulan destek paketleriyle ilgili daha kapsamlı bilgilere Bakanlık'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler. Afetzedeler için sağlanan bu önemli desteklerle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için hemen tıklayın.