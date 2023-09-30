Hükümetin Yeni Kararıyla 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 2000 Girişi Olanlar Yarın Emekli Olabilecek

Yasal düzenlemeyle birlikte, işletmelerde 10 veya daha az personel istihdam edenler, 5 yıl önce emekli olma fırsatını yakalayacaklar. Bu düzenleme aynı zamanda emekli aylıklarının yüzde 20 artmasını sağlayacak. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte bu reform adımları devreye girecek.

Kısmi Emeklilik İçin Gereken Prim Günleri Düşüyor

Ayrıca, kısmi emeklilik için gereken prim günü şartı da 4500'e indirilecek. Bu sayede daha fazla kişi kısmi emeklilikten yararlanabilecek. Düzenlemeyle birlikte emekli aylıklarının yüzde 20 artacağı da belirtiliyor. Bu, emeklilik öncesi maddi güvenceyi artırmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Esnaf için Emeklilik Kuralları Değişiyor

Esnafın gelirini artıracak bu prim düzenlemesiyle emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek. Artık emekli aylığı hesaplamasında, son 7 yıllık fiili hizmet süresi esas alınacak ve bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendirecek. Bu, esnafın emeklilik planlarını daha öngörülebilir hale getirecek önemli bir adımdır.

Daha Adil Bir Emeklilik Sistemi Yolda

Türkiye'de çalışma hayatını ve sosyal güvenliği ilgilendiren bu reformlar, farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitlik sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim gün farkını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek ve bu yeni düzenlemelerle birlikte çalışanlar için emeklilik şartları daha da standardize edilecek.