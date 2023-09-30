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Hükümetin Son Kararı Emeklilerin Hayallerini Çöpe Attı! Beklenen Maaş Zammı Beklentileri Karşılamayacak

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Hükümetin Son Kararı Emeklilerin Hayallerini Çöpe Attı! Beklenen Maaş Zammı Beklentileri Karşılamayacak
Türk emeklileri için Ekim ayı zammı hala belirsizlik taşıyor. Enflasyon yükselirken, maaşlar azalıyor. Beklentiler ve umutlar, hükümetin alacağı karara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Emeklilere yönelik Ekim ayındaki zam beklentileri, umduklarının altında kaldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin Ekim ayında yapılacağını belirtmişti. Ancak meclisin açılmasına çok az bir zaman kala, Bakan Bilgin, çalışmaların sürdüğünü ancak henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Emekli Maaşları ve Enflasyon: Çıkmazın Ortasında

Emekliler için maaşlar, giderek artan enflasyon karşısında eriyor. Türk-İş tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.334 liraya yükseldi. Bu rakam, en düşük emekli maaşının neredeyse iki katına denk geliyor.

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Yoksulluk sınırı ise 43.443 lira olarak açıklandı. Bu da en düşük memur maaşının neredeyse iki katı anlamına geliyor. Emekliler, aldıkları maaşla geçinmekte zorlanıyor. Piyasadaki fiyatlar sürekli değişkenlik gösteriyor. Türk-İş'in verilerine göre, mutfak enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 19,3 artış gösterdi. Emekliler, daha ucuz gıda ürünleri tercih etmek zorunda kalıyorlar.

İktidara Yakın Sendikaların Tepkisi

Hükümete yakın sendika liderleri de bu duruma tepki gösterdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yükselen enflasyonun emeklilerin satın alma gücünü nasıl etkilediğine dikkat çekti. Yalçın, hükümete seslenerek, "Emekli maaşı zammını yıl sonuna ertelemeyin" dedi.

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de ekonomik krizin faturasının emeklilere kesildiğini ifade etti. Kahveci, "Emeklilerin maaşı zaten çok geride. Asgari ücret dahi açlık sınırının altında. Sözde zamlarla ve ekonomik politika adı altında uygulanan önlemlerle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, ancak bunların faydalı olduğunu söylemek zor" şeklinde konuştu.

Emekliler ve Beklentileri

Ekim ayı geldiğinde, emeklilerin zam beklentileri karşılanacak mı, yoksa hayal kırıklığına mı uğrayacaklar? Bu sorunun cevabı, henüz netlik kazanmış değil. Ancak artan enflasyon karşısında, emeklilerin maaşlarının alım gücünü korumak giderek zorlaşıyor. İktidara yakın sendikalar ise emeklilerin taleplerine dikkat çekiyorlar ve umutlarını yitirmemeleri gerektiğini vurguluyorlar. Herkes, Ekim ayındaki gelişmeleri büyük bir merakla bekliyor.

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