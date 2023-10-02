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HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları gözaltına alındı

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HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 26 adrese baskın yapıldığını ve aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

-BTÖ’ye yönelik İstanbul ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı.

-İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

-BTÖ'nüm faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan;

-Sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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